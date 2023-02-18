Энергосистема возвращается к нормальной работе после отключений из-за ракетной угрозы, дефицита нет – "Укрэнерго"

Дефицита мощности в украинской энергосистеме нет седьмой день подряд Фото: depositphotos.com

В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе, отметили в компании.

Мощности электростанций достаточно для покрытия потребления в полном объеме. В "Укрэнерго" подчеркнули, что импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначителен в силу "достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране".

"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", – сообщили в компании.

Поскольку дефицита нет, лимиты потребления областям не устанавливали. Если ситуация изменится, возможно отключение электричества.



Вчера, 17 февраля, в Киевской области из-за сетевых ограничений в определенные часы отключали электроэнергию.

"В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", – добавили в "Укрэнерго".

Ремонтники чинят оборудование в Одесской области, но подстанции там сильно повреждены неоднократными атаками оккупантов, добавили в компании.



