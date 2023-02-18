Энергосистема возвращается к нормальной работе после отключений из-за ракетной угрозы, дефицита нет – "Укрэнерго"

В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе, отметили в компании.
Мощности электростанций достаточно для покрытия потребления в полном объеме. В "Укрэнерго" подчеркнули, что импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначителен в силу "достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране".
"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", – сообщили в компании.
Поскольку дефицита нет, лимиты потребления областям не устанавливали. Если ситуация изменится, возможно отключение электричества.
Вчера, 17 февраля, в Киевской области из-за сетевых ограничений в определенные часы отключали электроэнергию.
"В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", – добавили в "Укрэнерго".
Ремонтники чинят оборудование в Одесской области, но подстанции там сильно повреждены неоднократными атаками оккупантов, добавили в компании.
Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.