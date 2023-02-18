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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергосистема возвращается к нормальной работе после отключений из-за ракетной угрозы, дефицита нет – "Укрэнерго"

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Дефицита мощности в украинской энергосистеме нет седьмой день подряд
Дефицита мощности в украинской энергосистеме нет седьмой день подряд
Фото: depositphotos.com

Во время утренней ракетной атаки россиян 18 февраля диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе, отметили в компании. 

Мощности электростанций достаточно для покрытия потребления в полном объеме. В "Укрэнерго" подчеркнули, что импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначителен в силу "достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране".

"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", – сообщили в компании. 

Поскольку дефицита нет, лимиты потребления областям не устанавливали. Если ситуация изменится, возможно отключение электричества. 

Вчера, 17 февраля, в Киевской области из-за сетевых ограничений в определенные часы отключали электроэнергию.

"В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", – добавили в "Укрэнерго".

Ремонтники чинят оборудование в Одесской области, но подстанции там сильно повреждены неоднократными атаками оккупантов, добавили в компании. 


Контекст:

Всего с начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: импорт, Укрэнерго, дефицит, электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема
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