В Хмельницком раздалось два взрыва

Точная причина взрывов в Хмельницком пока неизвестна Фото: depositphotos.com

"Раздался взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!" – написал чиновник. Вскоре он сообщил о повторном взрыве.

Пока неизвестно, это были прилеты или звуки работы ПВО.

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. Сейчас ее постепенно отменяют.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким Ким и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили о запуске оккупантами ракет с акватории Черного моря в сторону запада Украины. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.