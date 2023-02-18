В Хмельницком раздалось два взрыва

"Раздался взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!" – написал чиновник. Вскоре он сообщил о повторном взрыве.
Пока неизвестно, это были прилеты или звуки работы ПВО.
В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. Сейчас ее постепенно отменяют.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким Ким и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили о запуске оккупантами ракет с акватории Черного моря в сторону запада Украины. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.