В обращении к Федеральному собранию 21 февраля Путин будет говорить о деньгах для оккупантов и их семей – британская разведка

В разведке отмечают, что лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой специальной военной операцией, Андрей Турчак сообщал 16 февраля, что передал Путину отчет группы. Вероятно, в нем затронуты вопросы социального положения мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании считают, что Кремлю становится все труднее отвлекать население от войны в Украине. Социологический опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% россиян были друзья или родственники, которые участвовали в агрессии в Украине.

15 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что 21 февраля российские федеральные телеканалы выделят час для трансляции обращения Путина к Федеральному собранию, сообщило ТАСС.