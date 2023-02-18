В обращении к Федеральному собранию 21 февраля Путин будет говорить о деньгах для оккупантов и их семей – британская разведка

В разведке отмечают, что лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой специальной военной операцией, Андрей Турчак сообщал 16 февраля, что передал Путину отчет группы. Вероятно, в нем затронуты вопросы социального положения мобилизованных и их семей.
"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.
В минобороны Великобритании считают, что Кремлю становится все труднее отвлекать население от войны в Украине. Социологический опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% россиян были друзья или родственники, которые участвовали в агрессии в Украине.
15 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что 21 февраля российские федеральные телеканалы выделят час для трансляции обращения Путина к Федеральному собранию, сообщило ТАСС.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 18, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/pS0lHr0MKX
Согласно конституции РФ, президент России должен ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию. Однако Путин в последний раз обращался к парламенту в апреле 2021-го. В декабре 2022-го стало известно, что до конца года послание не состоится (как и традиционная ежегодная пресс-конференция): его отложили на 2023-й. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "напряженным графиком" Путина.
"Медуза" публиковала приблизительные тезисы выступления Путина перед Федеральным собранием. Глава Кремля, по словам собеседников издания, собирается заявить о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.
15 февраля американский Институт исследования войны написал, что Путин надеялся объявить о масштабных победах РФ в Украине, но не дождался их.