ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В обращении к Федеральному собранию 21 февраля Путин будет говорить о деньгах для оккупантов и их семей – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У 52% россиян были друзья или родственники, которые участвовали в агрессии в Украине.
У 52% россиян были друзья или родственники, которые участвовали в агрессии в Украине.
Фото: ЕРА

Одной из главных тем обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в годовщину вторжения РФ в Украину будут выплаты оккупантам и их семьям. Об этом говорится в сводке британской военной разведки, которую министерство обороны страны опубликовало 18 февраля в Twitter.

В разведке отмечают, что лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой специальной военной операцией, Андрей Турчак сообщал 16 февраля, что передал Путину отчет группы. Вероятно, в нем затронуты вопросы социального положения мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании считают, что Кремлю становится все труднее отвлекать население от войны в Украине. Социологический опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% россиян были друзья или родственники, которые участвовали в агрессии в Украине.

15 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что 21 февраля российские федеральные телеканалы выделят час для трансляции обращения Путина к Федеральному собранию, сообщило ТАСС.

Контекст:

Согласно конституции РФ, президент России должен ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию. Однако Путин в последний раз обращался к парламенту в апреле 2021-го. В декабре 2022-го стало известно, что до конца года послание не состоится (как и традиционная ежегодная пресс-конференция): его отложили на 2023-й. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "напряженным графиком" Путина.

"Медуза" публиковала приблизительные тезисы выступления Путина перед Федеральным собранием. Глава Кремля, по словам собеседников издания, собирается заявить о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

15 февраля американский Институт исследования войны написал, что Путин надеялся объявить о масштабных победах РФ в Украине, но не дождался их.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, разведка, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Турчак, обращение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (334669)
2
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (120998)
3
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (59945)
4
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (49691)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34682)
6
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (34449)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (30416)
8
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (26073)
 
 
 
 