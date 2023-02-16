Путин ожидал масштабных побед РФ в Украине для выступления перед Федеральным собранием – ISW

Заявления Путина в последнее время "не впечатляли", говорят аналитики Фото: EPA

Путин несколько раз откладывал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию в 2022 году, вероятно, в надежде использовать это выступление для празднования масштабных побед России в Украине. Однако не смог этого сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне усиления критики кремлевского руководства, говорится в отчете.

В ISW отметили, что в последние месяцы Путин выступал с не впечатляющими обращениями по случаю символических годовщин и дат и, вероятно, запланировал свое отложенное выступление на первую годовщину признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые являются временно оккупированными территориями Украины.

Эксперты полагают, что Путин, скорее всего, переформулирует российские меры по интеграции оккупированных территорий в состав Российской Федерации как новое достижение.