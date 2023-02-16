Путин ожидал масштабных побед РФ в Украине для выступления перед Федеральным собранием – ISW

Путин несколько раз откладывал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию в 2022 году, вероятно, в надежде использовать это выступление для празднования масштабных побед России в Украине. Однако не смог этого сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне усиления критики кремлевского руководства, говорится в отчете.
В ISW отметили, что в последние месяцы Путин выступал с не впечатляющими обращениями по случаю символических годовщин и дат и, вероятно, запланировал свое отложенное выступление на первую годовщину признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые являются временно оккупированными территориями Украины.
Эксперты полагают, что Путин, скорее всего, переформулирует российские меры по интеграции оккупированных территорий в состав Российской Федерации как новое достижение.
Послание Путина Федеральному Собранию Российской Государственной Думе и Совету Федерации представляет собой ежегодную речь, внесенную в Конституцию России в феврале 1994 года, напоминает ISW.
Издание "Медуза" 2 февраля публиковало приблизительные тезисы выступления Путина перед Федеральным собранием.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 15 февраля, что российские федеральные телеканалы выделят час для трансляции обращения Путина к Федеральному собранию 21 февраля, сообщает ТАСС.