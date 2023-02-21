Путин готовится объявить новую волну мобилизации в России – The New York Times

Путин добавит сотни тысяч солдат к уже призванным 300 тыс. человек – NYT Фото: ЕРА

Предполагая темы обращения президента РФ к Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля, издание считает, что Путин снова будет доказывать, что он не только спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО.

"Если судить по прошлому году, он почти наверняка назовет свою войну битвой за восстановление исторических земель России. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать еще больше россиян, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 тыс. человек", – говорится в статье.

Британская разведка 18 февраля опубликовала прогноз о том, что часть обращения будет касаться выплат оккупантам и их семьям, отмечая, что эта проблема становится в РФ все более актуальной на фоне вероятности новой мобилизации.