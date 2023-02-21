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Путин готовится объявить новую волну мобилизации в России – The New York Times

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Путин добавит сотни тысяч солдат к уже призванным 300 тыс. человек NYT
Путин добавит сотни тысяч солдат к уже призванным 300 тыс. человек – NYT
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, вероятно, готовится объявить новую мобилизацию. Об этом 20 февраля пишет американская газета The New York Times.

Предполагая темы обращения президента РФ к Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля, издание считает, что Путин снова будет доказывать, что он не только спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО.

"Если судить по прошлому году, он почти наверняка назовет свою войну битвой за восстановление исторических земель России. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать еще больше россиян, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 тыс. человек", – говорится в статье.

Британская разведка 18 февраля опубликовала прогноз о том, что часть обращения будет касаться выплат оккупантам и их семьям, отмечая, что эта проблема становится в РФ все более актуальной на фоне вероятности новой мобилизации.

Контекст:

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ на утро 21 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 143 480 российских оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, Федеральное собрание, обращение
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