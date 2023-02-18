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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты открыто начали мобилизацию – горсовет

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В Мариуполе, по данным горсовета, идет российская мобилизация, которую оккупанты перестали скрывать
В Мариуполе, по данным горсовета, идет российская мобилизация, которую оккупанты перестали скрывать
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские захватчики перестали скрывать, что проводят во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мобилизацию. Об участившихся случаях отправки захватчиками на войну жителей города сообщает в Telegram 17 февраля городской совет Мариуполя.

"Появилась информация, что в одно из учебных заведений оккупированного города поступило мобилизационное распоряжение. Теперь мужчин, работающих преподавателями и первыми получившими российский паспорт, отправят в окопы", – отметили в горсовете.

Незадолго до этого, по данным городского совета, троих работников коммунального предприятия "Автодор" оккупанты мобилизовали и отправили воевать на стороне захватчиков. Сообщается, что такие случаи в Мариуполе не единичны.

"Скоро это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городских структурах, потому что не все так хорошо на фронте. Как и ожидалось, мариупольцев уже официально начинают использовать как пушечное мясо", – добавили в горсовете.

Генштаб ВСУ 16 февраля сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Контекст:

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

По данным Генштаба ВСУ,  оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.

Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, мобилизация, военкомат, армия РФ, преподаватели, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, мужчины, российские оккупанты, деоккупация
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