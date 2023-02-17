В Мариуполь перебросили дополнительные подразделения кадыровцев. Военную технику сопровождает Росгвардия – Андрющенко

"Новая тактика россиян при перемещении военных колонн. В целях повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями Росгвардии. Цель – выявление и задержание наших граждан", – подчеркнул Андрющенко, обнародовав очередное снятое на улицах города видео с фиксацией движения техники оккупантов.

Он добавил, что основное направление движения грузовиков захватчиков с боекомплектом – на Мангуш Донецкой области и далее – на Бердянск Запорожской области. Однако за счет погодных условий и пробок на трассе Мариуполь – Мелитополь Запорожской области передвижение военных грузов оккупантов затруднено.

"Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в город. Размещены на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация Рогвардии растет. В итоге – новая волна репортажей от пропагандистов о ежедневном "задержании партизан", – подытожил советник мэра.