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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполь перебросили дополнительные подразделения кадыровцев. Военную технику сопровождает Росгвардия – Андрющенко

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Оккупанты пытаются перемещаться в Донецкой области максимально скрытно, отмечает Андрющенко
Оккупанты пытаются перемещаться в Донецкой области максимально скрытно, отмечает Андрющенко
Фото: EPA

Во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области продолжает прибывать военная техника и новые подразделения российских военных. Об этом сообщил 17 февраля в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Новая тактика россиян при перемещении военных колонн. В целях повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями Росгвардии. Цель – выявление и задержание наших граждан", – подчеркнул Андрющенко, обнародовав очередное снятое на улицах города видео с фиксацией движения техники оккупантов.

Он добавил, что основное направление движения грузовиков захватчиков с боекомплектом – на Мангуш Донецкой области и далее – на Бердянск Запорожской области. Однако за счет погодных условий и пробок на трассе Мариуполь – Мелитополь Запорожской области передвижение военных грузов оккупантов затруднено.

"Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в город. Размещены на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация Рогвардии растет. В итоге – новая волна репортажей от пропагандистов о ежедневном "задержании партизан", – подытожил советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.

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