"Мариупольский район посетила "бавовна". Андрющенко заявил об успешном ударе по российским оккупантам

Вчера около 22.00 по Киеву Мариупольский район посетила "бавовна". По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском [Донецкой области] и всех районах Мариуполя", – написал он.

По информации советника мэра, известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещении школы №3.

Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием [украинской ракеты] "Точка У", никак не соответствующую действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации", – добавил Андрющенко.