"Мариупольский район посетила "бавовна". Андрющенко заявил об успешном ударе по российским оккупантам

Вчера около 22.00 по Киеву Мариупольский район посетила "бавовна". По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском [Донецкой области] и всех районах Мариуполя", – написал он.
По информации советника мэра, известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещении школы №3.
Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием [украинской ракеты] "Точка У", никак не соответствующую действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации", – добавил Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.