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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мариупольский район посетила "бавовна". Андрющенко заявил об успешном ударе по российским оккупантам

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Под Мариуполем раздались взрывы в местах расположения подразделений российских войск, сообщил Андрющенко
Под Мариуполем раздались взрывы в местах расположения подразделений российских войск, сообщил Андрющенко
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Вечером 12 февраля неподалеку от временно оккупированного Мариуполя Донецкой области было атаковано место расположения российских военных. Об этом сообщил 13 февраля в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Вчера около 22.00 по Киеву Мариупольский район посетила "бавовна". По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском [Донецкой области] и всех районах Мариуполя", – написал он.

По информации советника мэра, известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещении школы №3.

Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием [украинской ракеты] "Точка У", никак не соответствующую действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации", – добавил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Мангуш, взрывы, ракета, потери армии России, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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