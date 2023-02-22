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Невзоров рассказал, каким будет следующее послание Путина

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Невзоров считает, что следующее послание Путина будет короче и интереснее
Невзоров считает, что следующее послание Путина будет короче и интереснее
Фото: Невхоров / Instagram

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров полагает, что следующее свое "послание" президент России Владимир Путин огласит в Гааге. Об этом он 21 февраля написал в Telegram.

"Следующее послание Путина будет гораздо интереснее и существенно короче. Оно будет заключаться в просьбе выдать дополнительное одеяло и сменить облысевший коврик возле койки. Произнесено оно будет по-голландски. А адресовано надзирателям камер гаагского трибунала", – убежден Невзоров.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Москва, Гаагский трибунал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, президент, перспективы, российские оккупанты
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