"Малодушное желание Путина земли и власти потерпит неудачу". Байден в Польше выступил с речью об Украине. Трансляция

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Байден произнес речь на территории Королевского замка в Варшаве, уточнил телеканал CNN. На сцене в это время были установлены флаги США, Польши и Украины.

"Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что побывал в Киеве и должен сообщить вам: Киев стоит, он силен как никогда. Киев наполнен гордостью, самое главное, он свободен", – сказал Байден во время обращения.

Он заявил, что в 2022 году Россия напала не только на Украину, "вся демократия оказалась под угрозой".

Байден заверил, что западные страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Не должно быть никаких сомнений. Наша поддержка Украины непоколебима, НАТО не будет разделен, и мы не устанем. Малодушное и страстное желание [президента России Владимира] Путина земли и власти потерпит неудачу, а любовь украинского народа к своей стране победит", – сказал президент США.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля.

21 февраля президент США с необъявленным визитом посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день он вернулся в Польшу.

22 февраля в Варшаве Байден провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, на переговорах в том числе обсуждали войну России против Украины.