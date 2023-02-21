Байден поговорил с Мелони между их визитами в Киев. Обсудил поддержку Украины и пригласил в гости

"Байден позвонил Мелони сразу после того, как вернулся в Польшу после неожиданного визита в Киев", – отмечается в сообщении.
Лидеры обсудили тесную координацию по вопросам поддержки Украины, включая оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.
Кроме того, Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Мелони в Вашингтоне, "когда их графики совпадут", говорится в разосланном СМИ сообщении Белого дома, которое цитирует "Укринформ".
По данным СМИ, на 21 февраля запланирован визит Мелони в Украину. Это будет ее первый визит в Украину за время пребывания в должности премьера Италии. В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля.
Байден приезжал в Киев 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.