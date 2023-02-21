Байден поговорил с Мелони между их визитами в Киев. Обсудил поддержку Украины и пригласил в гости

"Байден позвонил Мелони сразу после того, как вернулся в Польшу после неожиданного визита в Киев", – отмечается в сообщении.

Лидеры обсудили тесную координацию по вопросам поддержки Украины, включая оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.

Кроме того, Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Мелони в Вашингтоне, "когда их графики совпадут", говорится в разосланном СМИ сообщении Белого дома, которое цитирует "Укринформ".