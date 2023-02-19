Глава МИД Италии: Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира

"Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира. Почему? Поражение Украины – не решение для мира. Если мы хотим мира, нам нужно сесть за один круглый стол, но со свободной Украиной. И поэтому мы отправляем военную помощь", – сказал он.
По словам Таяни, Италия уже одобрила шесть пакетов военной помощи, а также оказывает помощь и в других сферах.
Дипломат подчеркнул, что помочь Украине сейчас – это работать для достижения мира.
"Наша цель – достичь мира. Мы не против мира. Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины. Для этого в будущем нужно тратить больше на национальном уровне", – сказал он.
Кроме этого, глава МИД Италии подчеркнул необходимость больше средств тратить на европейскую оборону.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.
Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.