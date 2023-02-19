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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Италии: Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира

Таяни: Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины
Таяни: Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины
Фото: EPA

Италия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и именно поэтому оказывает военную и другую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира. Почему? Поражение Украины – не решение для мира. Если мы хотим мира, нам нужно сесть за один круглый стол, но со свободной Украиной. И поэтому мы отправляем военную помощь", – сказал он.

По словам Таяни, Италия уже одобрила шесть пакетов военной помощи, а также оказывает помощь и в других сферах.

Дипломат подчеркнул, что помочь Украине сейчас – это работать для достижения мира.

"Наша цель – достичь мира. Мы не против мира. Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины. Для этого в будущем нужно тратить больше на национальном уровне", – сказал он.

Кроме этого, глава МИД Италии подчеркнул необходимость больше средств тратить на европейскую оборону. 

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, Антонио Таяни, Мюнхенская конференция по безопасности
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