Глава МИД Италии: Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира

Таяни: Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины Фото: EPA

"Мы защищаем Украину, потому что мы хотим мира. Почему? Поражение Украины – не решение для мира. Если мы хотим мира, нам нужно сесть за один круглый стол, но со свободной Украиной. И поэтому мы отправляем военную помощь", – сказал он.

По словам Таяни, Италия уже одобрила шесть пакетов военной помощи, а также оказывает помощь и в других сферах.

Дипломат подчеркнул, что помочь Украине сейчас – это работать для достижения мира.

"Наша цель – достичь мира. Мы не против мира. Италия не в войне против РФ, но Италия вовлечена в защиту независимости Украины. Для этого в будущем нужно тратить больше на национальном уровне", – сказал он.

Кроме этого, глава МИД Италии подчеркнул необходимость больше средств тратить на европейскую оборону.