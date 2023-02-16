В ЕС раскол по поводу 10-го пакета санкций из-за каучука – Politico

Издание отметило, что "в ЕС раскол" из-за российского каучука. В 2021 году Россия экспортировала синтетического каучука на почти $2 млрд, говорится в материале. Из этой суммы импорт ЕС составляет около $700 млн. Некоторые формы каучука уже попали под санкции в предыдущих пакетах, напомнило Politico.

По данным издания, Италия и Германия скептически относятся к запрещению продукта, а Польша поддерживает. Каучук, в частности, используется для производства шин.

EUobserver сообщало, что в ЕС также обсуждается 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться из союза в Россию. В список входят товары, "которые могут использоваться в российских системах вооружения", а также которые предназначены для более "широкого удара по промышленному потенциалу" России.