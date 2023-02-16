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В ЕС раскол по поводу 10-го пакета санкций из-за каучука – Politico

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В 2021 году ЕС импортировал российского каучука на $700 млн
В 2021 году ЕС импортировал российского каучука на $700 млн
Фото: depositphotos.com

Страны Европейского союза пока не согласовали окончательный вариант 10-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 16 февраля.

Издание отметило, что "в ЕС раскол" из-за российского каучука. В 2021 году Россия экспортировала синтетического каучука на почти $2 млрд, говорится в материале. Из этой суммы импорт ЕС составляет около $700 млн. Некоторые формы каучука уже попали под санкции в предыдущих пакетах, напомнило Politico.

По данным издания, Италия и Германия скептически относятся к запрещению продукта, а Польша поддерживает. Каучук, в частности, используется для производства шин.

EUobserver сообщало, что в ЕС также обсуждается 146-страничный список товаровкоторые больше не будут экспортироваться из союза в Россию. В список входят товары, "которые могут использоваться в российских системах вооружения", а также которые предназначены для более "широкого удара по промышленному потенциалу" России.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.

Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".

Теги: Германия, Польша, Италия, санкции, импорт, Европа, ЕС
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