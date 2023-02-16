ЕС запретит поставлять в Россию унитазы – СМИ

В ЕС обсуждается 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию.
Основная цель ограничений – остановить продажу высокотехнологичных товаров, "которые могут использоваться в российских системах вооружения", отметило СМИ. Список, в частности, включает в себя электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.
Кроме того, в список входят товары, которые предназначены для более "широкого удара по промышленному потенциалу" России. В нем есть биде, унитазы, смывные бачки и другая сантехника, отметил EUobserver. Также под эмбарго могут попасть светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи и шины.
EUobserver подчеркнул, что унитазы в этом списке "символичны". Издание пишет, что за правление президента России Владимира Путина "ничего не сделало для улучшения жизни россиян". СМИ напомнило, что российские солдаты воровали унитазы в Грузии в 2008 году, а теперь – в Украине.
Санкции ЕС должны вступить в силу к 24 февраля – первой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В то же время EUobserver отметил, что российская алмазная и атомная промышленность в 10-м пакете санкций ЕС против России "снова остались без внимания".
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.
Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".