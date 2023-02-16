ЕС запретит поставлять в Россию унитазы – СМИ

10-й санкционный пакет предусматривает запрет на экспорт биде, унитазов и другой сантехники Фото: depositphotos.com

В ЕС обсуждается 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию.

Основная цель ограничений – остановить продажу высокотехнологичных товаров, "которые могут использоваться в российских системах вооружения", отметило СМИ. Список, в частности, включает в себя электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.

Кроме того, в список входят товары, которые предназначены для более "широкого удара по промышленному потенциалу" России. В нем есть биде, унитазы, смывные бачки и другая сантехника, отметил EUobserver. Также под эмбарго могут попасть светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи и шины.

EUobserver подчеркнул, что унитазы в этом списке "символичны". Издание пишет, что за правление президента России Владимира Путина "ничего не сделало для улучшения жизни россиян". СМИ напомнило, что российские солдаты воровали унитазы в Грузии в 2008 году, а теперь – в Украине.

Санкции ЕС должны вступить в силу к 24 февраля – первой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время EUobserver отметил, что российская алмазная и атомная промышленность в 10-м пакете санкций ЕС против России "снова остались без внимания".