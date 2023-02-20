Премьеры Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину

Видео конференции Мелони опубликовала в Twitter.
"Мы были и будем на стороне Украины", – сказала премьер Италии.
Она также поблагодарила Польшу за "исключительную работу, которую она делает для Украины".
"Чтобы вернуться к нормальной жизни, контролировать энергетические кризисы, экономический кризис, подавлять инфляцию, мы прекрасно знаем, что Россия должна проиграть, что Украина должна победить Россию при поддержке стран в относительно свободном мире", – сказал польский премьер.
Моравецкий добавил, что у Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине.
"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения в Украину, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", – заявил Моравецкий.
Varsavia: dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica di Polonia @MorawieckiM https://t.co/FzOWB2Nkva— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 20, 2023
Итальянские СМИ, в частности Il Fatto Quotidiano, сообщили, что завтра Мелони будет с визитом в Киеве.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.
Италия также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.
19 февраля La Repubblica сообщила, что Италия рассматривает возможность передать Украине пять боевых самолетов.