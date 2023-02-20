ГОРДОН
 
 
МИР

Премьеры Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине, заявил Моравецкий
У Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине, заявил Моравецкий
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с премьер-министром Италии Мелони Джорджией поставки вооружений Украине. Они встретились 20 февраля в Варшаве (Польша) и после переговоров провели совместную пресс-конференцию.

Видео конференции Мелони опубликовала в Twitter.

"Мы были и будем на стороне Украины", – сказала премьер Италии.

Она также поблагодарила Польшу за "исключительную работу, которую она делает для Украины".

"Чтобы вернуться к нормальной жизни, контролировать энергетические кризисы, экономический кризис, подавлять инфляцию, мы прекрасно знаем, что Россия должна проиграть, что Украина должна победить Россию при поддержке стран в относительно свободном мире", – сказал польский премьер.

Моравецкий добавил, что у Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине.

"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения в Украину, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", – заявил Моравецкий.

Итальянские СМИ, в частности Il Fatto Quotidiano, сообщили, что завтра Мелони будет с визитом в Киеве.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

Италия также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

19 февраля La Repubblica сообщила, что Италия рассматривает возможность передать Украине пять боевых самолетов.

Теги: Украина, Польша, Италия, вооружение, военная помощь, Варшава
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Галина ГРИШИНА
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (48745)
2
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27860)
3
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (22898)
4
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13115)
5
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11288)
6
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган (6446)
7
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России (5825)
8
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5510)
 
 
 
 