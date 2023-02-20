Премьеры Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину

У Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине, заявил Моравецкий Фото: EPA

Видео конференции Мелони опубликовала в Twitter.

"Мы были и будем на стороне Украины", – сказала премьер Италии.

Она также поблагодарила Польшу за "исключительную работу, которую она делает для Украины".

"Чтобы вернуться к нормальной жизни, контролировать энергетические кризисы, экономический кризис, подавлять инфляцию, мы прекрасно знаем, что Россия должна проиграть, что Украина должна победить Россию при поддержке стран в относительно свободном мире", – сказал польский премьер.

Моравецкий добавил, что у Польши и Италии одинаковые взгляды на войну в Украине.

"Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения в Украину, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", – заявил Моравецкий.

Varsavia: dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica di Polonia @MorawieckiM https://t.co/FzOWB2Nkva — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 20, 2023

Итальянские СМИ, в частности Il Fatto Quotidiano, сообщили, что завтра Мелони будет с визитом в Киеве.