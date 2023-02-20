Италия готова передать Украине пять истребителей, но есть условие – СМИ

Речь идет об истребителях Tornado и Amx.

Италия может отравить Киеву самолеты при условии, что она не будет первой в списке стран, которые согласятся передать истребители, говорится в статье. Рим готов пойти на такой шаг, только "создавая впечатление", что он вынуждено это сделал, потому что следовал примеру союзников, в частности Великобритании.

В свою очередь британский премьер-министр Риши Сунак 8 февраля, когда в Лондон прилетал президент Украины Владимир Зеленский, попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине.

Также Сунак объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.