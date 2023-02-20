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Италия готова передать Украине пять истребителей, но есть условие – СМИ

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Италия может передать Украине истребители Tornado и Amx (на фото)
Италия может передать Украине истребители Tornado и Amx (на фото)
Фото: en.wikipedia.org

Италия рассматривает возможность передать Украине пять боевых самолетов. Об этом 19 февраля сообщила La Repubblica.

Речь идет об истребителях Tornado и Amx.

Италия может отравить Киеву самолеты при условии, что она не будет первой в списке стран, которые согласятся передать истребители, говорится в статье. Рим готов пойти на такой шаг, только "создавая впечатление", что он вынуждено это сделал, потому что следовал примеру союзников, в частности Великобритании. 

В свою очередь британский премьер-министр Риши Сунак 8 февраля, когда в Лондон прилетал президент Украины Владимир Зеленский, попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине.

Также Сунак объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Начать обучение украинских пилотов на западных истребителях пока согласилась по состоянию на февраль 2023 года только Великобритания.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Также во время визита в Великобританию 8 февраля Зеленский, выступая в британском парламенте, призвал союзников создать коалицию по предоставлению Украине боевых самолетов

Ожидалось, что вопрос поставки Украине истребителей будет обсуждаться на  девятом "Рамштайне" 14 февраля, но по его итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у него нет объявлений на эту тему.

Теги: Украина, Великобритания, Италия, война, Рим, вооружение, истребители, самолеты
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