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Байден и Дуда встретились в Польше. На переговорах упоминали Украину

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Байден и Дуда затронули в своих переговорах Украину
Байден и Дуда затронули в своих переговорах Украину
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда встретились в столице Польши Варшаве. Об этом сообщает PAP 21 февраля.

Дуда заявил, что визит Байдена является важным знаком безопасности и сигналом ответственности США за безопасность мира и Европы.

Главы двух стран обсуждали укрепление связей, углубление сотрудничества по экономическим вопросам и вопросам безопасности, сообщил Дуда.

Байден отметил, что США и Польша создают новое стратегическое партнерство, в частности, в сфере энергетики – США будут строить в Польше новые атомные электростанции.

Как сообщает CNN, Байден поблагодарил Дуду за поддержку народа Украины, назвав ее "поистине экстраординарной", и поблагодарил Польшу за то, что она приняла более миллиона украинцев. Он заверил, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.

Также он отметил, что связь между поляками и американцами "чрезвычайно сильна и глубока".

"Нам предстоит столкнуться с множеством проблем, но я уверен, что вместе мы справимся", — сказал Байден.

Контекст:

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.

Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине почти на $500 млн.

Это был первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, военная помощь, помощь, гуманитарная помощь, Анджей Дуда
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