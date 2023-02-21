Байден и Дуда встретились в Польше. На переговорах упоминали Украину

Дуда заявил, что визит Байдена является важным знаком безопасности и сигналом ответственности США за безопасность мира и Европы.
Главы двух стран обсуждали укрепление связей, углубление сотрудничества по экономическим вопросам и вопросам безопасности, сообщил Дуда.
Байден отметил, что США и Польша создают новое стратегическое партнерство, в частности, в сфере энергетики – США будут строить в Польше новые атомные электростанции.
Как сообщает CNN, Байден поблагодарил Дуду за поддержку народа Украины, назвав ее "поистине экстраординарной", и поблагодарил Польшу за то, что она приняла более миллиона украинцев. Он заверил, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.
Также он отметил, что связь между поляками и американцами "чрезвычайно сильна и глубока".
"Нам предстоит столкнуться с множеством проблем, но я уверен, что вместе мы справимся", — сказал Байден.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.
Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине почти на $500 млн.
Это был первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.