Байден и Дуда встретились в Польше. На переговорах упоминали Украину

Байден и Дуда затронули в своих переговорах Украину Фото: EPA

Дуда заявил, что визит Байдена является важным знаком безопасности и сигналом ответственности США за безопасность мира и Европы.

Главы двух стран обсуждали укрепление связей, углубление сотрудничества по экономическим вопросам и вопросам безопасности, сообщил Дуда.

Байден отметил, что США и Польша создают новое стратегическое партнерство, в частности, в сфере энергетики – США будут строить в Польше новые атомные электростанции.

Как сообщает CNN, Байден поблагодарил Дуду за поддержку народа Украины, назвав ее "поистине экстраординарной", и поблагодарил Польшу за то, что она приняла более миллиона украинцев. Он заверил, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.

Также он отметил, что связь между поляками и американцами "чрезвычайно сильна и глубока".

"Нам предстоит столкнуться с множеством проблем, но я уверен, что вместе мы справимся", — сказал Байден.