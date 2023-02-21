Подоляк о визите Байдена: России необходимо понять убийственные реалии

"России нужно понять убийственные реалии... Никаких территориальных компромиссов, никаких новых "линий разделения", никаких "новых регионов". Война будет финализирована правильно – только на условиях Украины. Визиты лидеров демократического мира в Киев именно это символизируют", – написал Подоляк.
Рф необхідно зрозуміти вбивчі реалії... Ніяких територіальних компромісів, жодних нових «ліній поділу», ніяких «нових регіонів». Війна буде фіналізована правильно – лише на умовах України… Візити лідерів демократичного світу до Києва саме це символізують…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 20, 2023
В эфире единого телемарафона, который транслировался в эфире канала "Рада", он добавил, что президент США во время визита в Украину дал понять, что мир не настроен дать РФ "не проиграть".
"Этот визит Байдена четко фиксирует: никто не позволит России зафиксировать новую линию разграничения, зафиксировать свое "непоражение", зафиксировать какие-то "новые регионы", о которых они постоянно говорят, что они там что-то оккупировали и будут фиксировать в конституции. Эта война расставит акценты в Европе: Россия должна проиграть. Это говорят все, и сегодня это подытожил президент США", – сказал советник главы ОП.
15 февраля Подоляк отмечал: партнеры Украины понимают, что войну нельзя затягивать. По его мнению, все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку", и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успеха на поле боя.
Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому скорость передачи вооружений крайне важна, добавил он.