Подоляк о визите Байдена: России необходимо понять убийственные реалии

Подоляк считает, что визит Байдена в Киев и прозвучавшие в столице Украины заявления президента США – сигнал для России о невозможности закончить войну на условиях оккупанта Фото: president.gov.uа

"России нужно понять убийственные реалии... Никаких территориальных компромиссов, никаких новых "линий разделения", никаких "новых регионов". Война будет финализирована правильно – только на условиях Украины. Визиты лидеров демократического мира в Киев именно это символизируют", – написал Подоляк.

Рф необхідно зрозуміти вбивчі реалії... Ніяких територіальних компромісів, жодних нових «ліній поділу», ніяких «нових регіонів». Війна буде фіналізована правильно – лише на умовах України… Візити лідерів демократичного світу до Києва саме це символізують… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 20, 2023

В эфире единого телемарафона, который транслировался в эфире канала "Рада", он добавил, что президент США во время визита в Украину дал понять, что мир не настроен дать РФ "не проиграть".

"Этот визит Байдена четко фиксирует: никто не позволит России зафиксировать новую линию разграничения, зафиксировать свое "непоражение", зафиксировать какие-то "новые регионы", о которых они постоянно говорят, что они там что-то оккупировали и будут фиксировать в конституции. Эта война расставит акценты в Европе: Россия должна проиграть. Это говорят все, и сегодня это подытожил президент США", – сказал советник главы ОП.

15 февраля Подоляк отмечал: партнеры Украины понимают, что войну нельзя затягивать. По его мнению, все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли.