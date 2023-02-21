ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о визите Байдена: России необходимо понять убийственные реалии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк считает, что визит Байдена в Киев и прозвучавшие в столице Украины заявления президента США сигнал для России о невозможности закончить войну на условиях оккупанта
Подоляк считает, что визит Байдена в Киев и прозвучавшие в столице Украины заявления президента США – сигнал для России о невозможности закончить войну на условиях оккупанта
Фото: president.gov.uа

Развязанная Россией война завершится на условиях Украины, заявил 20 февраля в Twitter после визита в Киев президента США Джо Байдена советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"России нужно понять убийственные реалии... Никаких территориальных компромиссов, никаких новых "линий разделения", никаких "новых регионов". Война будет финализирована правильно – только на условиях Украины. Визиты лидеров демократического мира в Киев именно это символизируют", – написал Подоляк.

В эфире единого телемарафона, который транслировался в эфире канала "Рада", он добавил, что президент США во время визита в Украину дал понять, что мир не настроен дать РФ "не проиграть".

"Этот визит Байдена четко фиксирует: никто не позволит России зафиксировать новую линию разграничения, зафиксировать свое "непоражение", зафиксировать какие-то "новые регионы", о которых они постоянно говорят, что они там что-то оккупировали и будут фиксировать в конституции. Эта война расставит акценты в Европе: Россия должна проиграть. Это говорят все, и сегодня это подытожил президент США", – сказал советник главы ОП.

15 февраля Подоляк отмечал: партнеры Украины понимают, что войну нельзя затягивать. По его мнению, все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку", и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успеха на поле боя.

Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому скорость передачи вооружений крайне важна, добавил он.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, Кремль, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, визит, встреча, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Галина ГРИШИНА
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (49021)
2
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (28023)
3
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (23219)
4
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13227)
5
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России (5842)
6
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5520)
7
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини (4005)
8
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (3304)
 
 
 
 