Войну нельзя затягивать. Партнеры понимают, что в ближайшие месяцы можно дожать Россию – Подоляк

"Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы она [Россия] уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы она [война] длилась еще год, или два, или три. Наши партнеры понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать РФ, и для этого нам нужен определенный инструментарий, и передачу его нужно ускорять", – сказал советник главы ОП.
Подоляк отметил, что сейчас процессы по передаче вооружения ВСУ идут гораздо быстрее, чем раньше. Он подчеркнул, что большинство политических решений о поставках оружия уже приняты и сейчас на повестке дня преимущественно вопросы логистики.
В частности, на девятой встрече в формате "Рамштайн", по его информации, обсуждается логистика поставки танков в Украину, потому что они нужны на фронте не через два-три месяца, а через месяц-полтора, и процесс необходимо ускорять.
"Потому что все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли", – резюмировал Подоляк.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку", и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успеха на поле боя.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.
Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.
Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому скорость передачи вооружений крайне важна, добавил он.
Резников 15 февраля заявил, что через несколько месяцев ВСУ будут готовы к деоккупации территорий Украины на западной технике.