Войну нельзя затягивать. Партнеры понимают, что в ближайшие месяцы можно дожать Россию – Подоляк

Подоляк подчеркивает, что политическое решение о том, что Россию необходимо дожимать, партнеры Украины уже приняли Фото: president.gov.ua

"Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы она [Россия] уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы она [война] длилась еще год, или два, или три. Наши партнеры понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать РФ, и для этого нам нужен определенный инструментарий, и передачу его нужно ускорять", – сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что сейчас процессы по передаче вооружения ВСУ идут гораздо быстрее, чем раньше. Он подчеркнул, что большинство политических решений о поставках оружия уже приняты и сейчас на повестке дня преимущественно вопросы логистики.

В частности, на девятой встрече в формате "Рамштайн", по его информации, обсуждается логистика поставки танков в Украину, потому что они нужны на фронте не через два-три месяца, а через месяц-полтора, и процесс необходимо ускорять.

"Потому что все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли", – резюмировал Подоляк.