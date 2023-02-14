Подоляк рассказал, как резко сократить сроки войны в Украине

У войны точно есть конкретный финал. И чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции", – написал он.
По мнению советника главы ОП, от партнеров Украины требуется "меньше бюрократии и политической нерешительности".
"Второе. Больше математики – и больше конкретного оружия под этот этап войны. Третье. Ускорение поставок и логистики. Это резко сократит сроки войны", – убежден Подоляк.
Війна точно має конкретний фінал. І щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 14, 2023
1.Менше бюрократії та політичної нерішучості.
2.Більше математики – і більше конкретної зброї під цей етап війни.
3.Прискорення поставок та логістики.
Це різко скоротить терміни війни.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Украина на этой встрече получила "полную поддержку".
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.
Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.