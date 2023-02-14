Подоляк рассказал, как резко сократить сроки войны в Украине

Украине требуется больше конкретного оружия под этот этап войны, чтобы приблизить победу, подчеркнул Подоляк Фото: president.gov.ua

У войны точно есть конкретный финал. И чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции", – написал он.

По мнению советника главы ОП, от партнеров Украины требуется "меньше бюрократии и политической нерешительности".

"Второе. Больше математики – и больше конкретного оружия под этот этап войны. Третье. Ускорение поставок и логистики. Это резко сократит сроки войны", – убежден Подоляк.

Війна точно має конкретний фінал. І щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:

1.Менше бюрократії та політичної нерішучості.

2.Більше математики – і більше конкретної зброї під цей етап війни.

3.Прискорення поставок та логістики.

Це різко скоротить терміни війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 14, 2023