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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал, как резко сократить сроки войны в Украине

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Украине требуется больше конкретного оружия под этот этап войны, чтобы приблизить победу, подчеркнул Подоляк
Украине требуется больше конкретного оружия под этот этап войны, чтобы приблизить победу, подчеркнул Подоляк
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил 14 февраля в Twitter три правила, следование которым, по его мнению, сможет приблизить окончание развязанной Россией войны в Украине.

У войны точно есть конкретный финал. И чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции", – написал он.

По мнению советника главы ОП, от партнеров Украины требуется "меньше бюрократии и политической нерешительности".

"Второе. Больше математики – и больше конкретного оружия под этот этап войны. Третье. Ускорение поставок и логистики. Это резко сократит сроки войны", – убежден Подоляк.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Украина на этой встрече получила "полную поддержку".

По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.

Теги: Россия, Украина, оккупация, военная помощь, помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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