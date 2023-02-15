"Примитивная тактика, но она может сработать". Подоляк рассказал о главной на сегодня задаче России в войне

"Главная задача для России – это снижение темпа поставок и переговоров. Потому что они могут снова накопить определенный ресурс. [Однако] в отличие от февраля 2022 года, у них сейчас другая армия. Она менее профессиональна, у нее много старой техники. Техники 50-х и 60-х годов. Советская старая техника", – сказал советник главы ОП.
Он отметил, что государство-агрессор рассчитывает, будто пауза в поставках вооружения Украине от партнеров позволит оккупантам затянуть войну, продвинуться глубже в ходе начатого ими наступления и уничтожить больше населенных пунктов.
"РФ хочет получить маленькую паузу, чтобы оттеснить нас, зайти еще на 10–20–30 км на территорию Украины и уничтожать населенные пункты. А потом говорить, что это надо останавливать и что она [Россия] якобы не проиграет. И после этого Россия будет просить Европу принудить нас к переговорам. Это примитивная тактика, но она может сработать", – предупредил Подоляк.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошла 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Украина на этой встрече получила "полную поддержку".
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.
Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.
Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Резников 15 февраля заявил, что через несколько месяцев ВСУ будут готовы к деоккупации территорий Украины на западной технике.