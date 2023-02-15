"Примитивная тактика, но она может сработать". Подоляк рассказал о главной на сегодня задаче России в войне

Подоляк считает, что Россия пытается приостановить поставки западного оружия для ВСУ, чтобы постараться захватить как можно больше территорий Украины Фото: podolyak_president.gov.ua

"Главная задача для России – это снижение темпа поставок и переговоров. Потому что они могут снова накопить определенный ресурс. [Однако] в отличие от февраля 2022 года, у них сейчас другая армия. Она менее профессиональна, у нее много старой техники. Техники 50-х и 60-х годов. Советская старая техника", – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что государство-агрессор рассчитывает, будто пауза в поставках вооружения Украине от партнеров позволит оккупантам затянуть войну, продвинуться глубже в ходе начатого ими наступления и уничтожить больше населенных пунктов.

"РФ хочет получить маленькую паузу, чтобы оттеснить нас, зайти еще на 10–20–30 км на территорию Украины и уничтожать населенные пункты. А потом говорить, что это надо останавливать и что она [Россия] якобы не проиграет. И после этого Россия будет просить Европу принудить нас к переговорам. Это примитивная тактика, но она может сработать", – предупредил Подоляк.