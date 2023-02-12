"Только уничтожение". В ОПУ сообщили, сколько "похоронок" нужно за день получать для России, чтобы "финализировать войну"

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

"То есть нам в день надо получать не по 1 тыс. "похоронок" для России, а по 2,5 тыс., 3 тыс., а лучше – 5 тыс. Только это может абсолютно точно начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", – сказал Подоляк.

По его словам, для быстрой ликвидации оккупантов Украине нужны "дальнобойные ракеты, танки и авиация".

"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на "Рамштайне", – отметил советник главы ОПУ.