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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Только уничтожение". В ОПУ сообщили, сколько "похоронок" нужно за день получать для России, чтобы "финализировать войну"

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Для быстрой ликвидации оккупантов нужны "дальнобойные ракеты, танки и авиация", отметил Подоляк
Для быстрой ликвидации оккупантов нужны "дальнобойные ракеты, танки и авиация", отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Россия для войны против Украины накопила "много живой силы", которую ВСУ "надо максимально быстро уничтожать".

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

"То есть нам в день надо получать не по 1 тыс. "похоронок" для России, а по 2,5 тыс., 3 тыс., а лучше – 5 тыс. Только это может абсолютно точно начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", – сказал Подоляк.

По его словам, для быстрой ликвидации оккупантов Украине нужны "дальнобойные ракеты, танки и авиация".

"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на "Рамштайне", – отметил советник главы ОПУ.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, авиация, танки, ПВО, советник, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, потери армии России, российские оккупанты
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