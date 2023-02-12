Подоляк назвал ключевые решения для возвращения мира к стабильности

"Три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности: дальнобойное оружие, сокращаем возможности России на поле боя; усиление санкций, мировая экономика должна жить без России; спецтрибунал, [президент] РФ Владимир] Путин и его окружение должны потерять иммунитет. Уголовная ответственность важна", – написал он.

Три ключових рішення, щоб світ повернувся до стабільності: 1. Далекобійна зброя. Скорочуємо можливості * на полі бою. 2. Посилення санкцій. Всесвітня економіка має жити без * . 3. Спец/трибунал. Путін та його оточення мають втратити імунітет. Кримінальна відповідальність важлива

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.