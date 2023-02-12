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Подоляк назвал ключевые решения для возвращения мира к стабильности

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Подоляк: Путин и его окружение должны потерять иммунитет. Уголовная ответственность важна
Подоляк: Путин и его окружение должны потерять иммунитет. Уголовная ответственность важна
Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал три ключевых решения, которые, по его мнению, помогут вернуть мир к стабильности. Об этом он написал в Twitter 12 февраля.

"Три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности: дальнобойное оружие, сокращаем возможности России на поле боя; усиление санкций, мировая экономика должна жить без России; спецтрибунал, [президент] РФ Владимир] Путин и его окружение должны потерять иммунитет. Уголовная ответственность важна", – написал он.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, война России против Украины, трибунал, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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