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В РФ на 59% выросли расходы бюджета по сравнению с показателями прошлого года – Украинский институт будущего

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В 2023 году дефицит бюджета РФ может достигнуть 3 4% ВВП, предполагают в УИБ
В 2023 году дефицит бюджета РФ может достигнуть 3–4% ВВП, предполагают в УИБ
Фото: ЕРА

Январские показатели экономики вторгшейся в Украину России не свидетельствуют о коллапсе бюджетной системы РФ, но тенденция остается негативной. Об этом говорится в аналитическом отчете Украинского института будущего (УИБ), опубликованном 10 февраля.

"Расходы бюджета в январе выросли на 59%, или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн. – "ГОРДОН") по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года. Что из этого следует? Делать выводы и оценки, только лишь исходя из данных одного месяца, некорректно, как, собственно, и говорить о каком-то надвигающемся коллапсе бюджетной системы РФ. С уверенностью можно утверждать одно – тенденция для России остается негативной", – отметили в УИБ.

Украинские аналитики отметили, что в 2022 году (когда в феврале полномасштабно вторглась в Украину) "Россия стала бенефициаром энергетического кризиса и высоких цен на энергоресурсы, но основные выгоды были получены в первом полугодии 2022 года, тогда минфину удалось получить профицит бюджета в 1,5 трлн руб. и сформировать подушку безопасности".

"Во втором полугодии дефицит бюджета уже составил 4,8 трлн руб. В декабре 2022 года, когда начали действовать санкции на нефть, доходы бюджета от нефти упали на треть. Расходы в декабре выросли более чем на 2 трлн руб. сверх того, что было запланировано", – объяснил УИБ.

Институт прогнозирует, что на бюджет России в 2023 году повлияют в том числе такие факторы:

  • более низкие цены на нефть, чем предусмотрено бюджетом;
  • возможный рост военных расходов ("по факту сейчас идет война на истощение");
  • более слабый экономический рост, чем заложено в бюджет.

"С учетом [...] факторов, особенно фактора цен на нефть, можно допускать, что дефицит бюджета в 2023 году может подняться до 5–6 трлн руб., что будет эквивалентно 3–4% ВВП", – предполагают в УИБ.

Аналитики отметили, что ситуация с экономикой может вынудить Россию включить "печатный станок" для эмиссии денег и это отразится на уровне инфляции, "которая будет съедать доходы, сбережения (а значит, и источник для инвестиций) и в конечном итоге приведет к еще большему обеднению населения".

"Наиболее вероятно, что Центробанк России будет противиться излишней эмиссии, понимая серьезность всех рисков, но многие решения в РФ принимаются в административном порядке, поэтому такой сценарий вместе с умеренной девальвацией рубля кажется нам наиболее вероятным", – подчеркнули авторы исследования.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, инфляция, санкции, экономика, нефть, дефицит, доходы, исследование, бюджет России, Центробанк, девальвация, прогноз, расходы, Украинский институт будущего, эмиссия
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