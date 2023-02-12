В РФ на 59% выросли расходы бюджета по сравнению с показателями прошлого года – Украинский институт будущего

"Расходы бюджета в январе выросли на 59%, или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн. – "ГОРДОН") по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года. Что из этого следует? Делать выводы и оценки, только лишь исходя из данных одного месяца, некорректно, как, собственно, и говорить о каком-то надвигающемся коллапсе бюджетной системы РФ. С уверенностью можно утверждать одно – тенденция для России остается негативной", – отметили в УИБ.

Украинские аналитики отметили, что в 2022 году (когда в феврале полномасштабно вторглась в Украину) "Россия стала бенефициаром энергетического кризиса и высоких цен на энергоресурсы, но основные выгоды были получены в первом полугодии 2022 года, тогда минфину удалось получить профицит бюджета в 1,5 трлн руб. и сформировать подушку безопасности".

"Во втором полугодии дефицит бюджета уже составил 4,8 трлн руб. В декабре 2022 года, когда начали действовать санкции на нефть, доходы бюджета от нефти упали на треть. Расходы в декабре выросли более чем на 2 трлн руб. сверх того, что было запланировано", – объяснил УИБ.

Институт прогнозирует, что на бюджет России в 2023 году повлияют в том числе такие факторы:

более низкие цены на нефть, чем предусмотрено бюджетом;

возможный рост военных расходов ("по факту сейчас идет война на истощение");

более слабый экономический рост, чем заложено в бюджет.

"С учетом [...] факторов, особенно фактора цен на нефть, можно допускать, что дефицит бюджета в 2023 году может подняться до 5–6 трлн руб., что будет эквивалентно 3–4% ВВП", – предполагают в УИБ.

Аналитики отметили, что ситуация с экономикой может вынудить Россию включить "печатный станок" для эмиссии денег и это отразится на уровне инфляции, "которая будет съедать доходы, сбережения (а значит, и источник для инвестиций) и в конечном итоге приведет к еще большему обеднению населения".

"Наиболее вероятно, что Центробанк России будет противиться излишней эмиссии, понимая серьезность всех рисков, но многие решения в РФ принимаются в административном порядке, поэтому такой сценарий вместе с умеренной девальвацией рубля кажется нам наиболее вероятным", – подчеркнули авторы исследования.