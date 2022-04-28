Петрулевич: Такое впечатление, что министры финансов и экономики России – агенты Украины

"Надо отдать должное министру финансов России, благодарность министру экономики. Дай бог им здоровья! Такое впечатление, что это все агентура Украины", – сказал Петрулевич.
По его словам, они подготовили страну так, что теперь она оказалась "в большой жопе".
"Они понизили курс до 70 руб. за доллар. Знаете, какой анекдот сейчас ходит в России? Россиянин приходит в обменный пункт и говорит: "Доллары есть?" – Отвечают: "Долларов нет". – "П...зда США , разваливается она!" – сказал Петрулевич.
При этом, отметил он, на черном рынке цена составляет 250–260 руб. за доллар и доходит до 300 руб. за доллар, а полицейские уже "бегают, менял ловят".
Аналогичное мнение Петрулевич высказал и о военном руководстве РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада после военного вторжения России в Украину 24 февраля.
Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 9,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.