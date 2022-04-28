Петрулевич: Такое впечатление, что министры финансов и экономики России – агенты Украины

"Надо отдать должное министру финансов России, благодарность министру экономики. Дай бог им здоровья! Такое впечатление, что это все агентура Украины", – сказал Петрулевич.

По его словам, они подготовили страну так, что теперь она оказалась "в большой жопе".

"Они понизили курс до 70 руб. за доллар. Знаете, какой анекдот сейчас ходит в России? Россиянин приходит в обменный пункт и говорит: "Доллары есть?" – Отвечают: "Долларов нет". – "П...зда США , разваливается она!" – сказал Петрулевич.

При этом, отметил он, на черном рынке цена составляет 250–260 руб. за доллар и доходит до 300 руб. за доллар, а полицейские уже "бегают, менял ловят".

Аналогичное мнение Петрулевич высказал и о военном руководстве РФ.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)