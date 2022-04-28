Петрулевич: Когда видишь, какую технику сейчас тянет российская армия, начинаешь верить, что есть боевые оленеводы

Говоря о коррупции в современной российской армии и спецслужбах, он отметил, что "можно по-разному относиться к СССР", но спецслужбы тогда докладывали членам политбюро реальную картину, даже если те не всегда ее воспринимали.

"За 20 лет изменилась формация: все воруют, все – богатые люди. Когда сотрудник спецслужбы имеет яхты, дома, тем более за границей, будет ли он верой и правдой служить своему Отечеству? Я сомневаюсь.... Вы видели фотографии Шойгу в его наградах? Такое впечатление, что он начал воевать с Куликовской битвы. Леонид Ильич [Брежнев] увидел бы – заплакал, у него слеза бы потекла", – заявил Петрулевич.

На вопрос Гордона, правда ли, что Шойгу – оленевод, экс-начальник управлений СБУ отметил, что видел фото предполагаемого военного билета Шойгу с такой надписью, но даже не знал, что есть такая специальность.

"Хотя посмотришь, какую технику они сейчас тянут, – начинаешь верить, что есть боевые оленеводы", – заметил Петрулевич.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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