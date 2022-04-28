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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: Когда видишь, какую технику сейчас тянет российская армия, начинаешь верить, что есть боевые оленеводы

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Российская армия под руководством Шойгу оказалась заметно разворованной
Российская армия под руководством Шойгу оказалась заметно разворованной
Фото: EPA

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу носит такое количество наград, что для того, чтобы заслужить их, ему следовало бы начинать воевать с Куликовской битвы в 1380 году. Такое мнение Петрулевич высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Говоря о коррупции в современной российской армии и спецслужбах, он отметил, что "можно по-разному относиться к СССР", но спецслужбы тогда докладывали членам политбюро реальную картину, даже если те не всегда ее воспринимали.

"За 20 лет изменилась формация: все воруют, все – богатые люди. Когда сотрудник спецслужбы имеет яхты, дома, тем более за границей, будет ли он верой и правдой служить своему Отечеству? Я сомневаюсь.... Вы видели фотографии Шойгу в его наградах? Такое впечатление, что он начал воевать с Куликовской битвы. Леонид Ильич [Брежнев] увидел бы – заплакал, у него слеза бы потекла", – заявил Петрулевич.

На вопрос Гордона, правда ли, что Шойгу – оленевод, экс-начальник управлений СБУ отметил, что видел фото предполагаемого военного билета Шойгу с такой надписью, но даже не знал, что есть такая специальность. 

"Хотя посмотришь, какую технику они сейчас тянут, – начинаешь верить, что есть боевые оленеводы", – заметил Петрулевич. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2015 году в соцсетях появилось фото российского военного билета, который якобы был найден в окрестностях Алеппо (Сирия), с указанной войсковой специальностью "оленевод". Фамилии владельца на фото не видно. Пользователи шутили, что его мог потерять Шойгу.

Как сообщал "Апостроф", фото, в частности, публиковала в Facebook жена директора центра "Миротворец" Романа Зайцева Леся Зайцева с подписью: "Наши друзья из Сирии прислали Центру "Миротворец" найденный в окрестностях Алеппо военный билет министра обороны РФ Шойгу. Теперь нужно обновить запись Кужугетовича на "Миротворце". 

Литовское издание 15min отмечало, что полного и абсолютно достоверного перечня кодов военно-учетных специальностей в широком доступе сегодня нет, так как эта информация в РФ считается секретной. Но даже если предположить, что специальность "оленевод" существует (подтверждений этого нет), Шойгу должен был получать военный билет еще в СССР (на фото документ более позднего образца, отпечатанный уже в РФ) и, вероятнее всего, по специальности, связанной с инженерной и строительной работой. Таким образом, фото может быть только шуткой или фейком. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Сергей Шойгу, военная техника, Александр Петрулевич, армия РФ, война России против Украины, награды, российские военные
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