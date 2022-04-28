Петрулевич: Когда видишь, какую технику сейчас тянет российская армия, начинаешь верить, что есть боевые оленеводы

Говоря о коррупции в современной российской армии и спецслужбах, он отметил, что "можно по-разному относиться к СССР", но спецслужбы тогда докладывали членам политбюро реальную картину, даже если те не всегда ее воспринимали.
"За 20 лет изменилась формация: все воруют, все – богатые люди. Когда сотрудник спецслужбы имеет яхты, дома, тем более за границей, будет ли он верой и правдой служить своему Отечеству? Я сомневаюсь.... Вы видели фотографии Шойгу в его наградах? Такое впечатление, что он начал воевать с Куликовской битвы. Леонид Ильич [Брежнев] увидел бы – заплакал, у него слеза бы потекла", – заявил Петрулевич.
На вопрос Гордона, правда ли, что Шойгу – оленевод, экс-начальник управлений СБУ отметил, что видел фото предполагаемого военного билета Шойгу с такой надписью, но даже не знал, что есть такая специальность.
"Хотя посмотришь, какую технику они сейчас тянут, – начинаешь верить, что есть боевые оленеводы", – заметил Петрулевич.
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В 2015 году в соцсетях появилось фото российского военного билета, который якобы был найден в окрестностях Алеппо (Сирия), с указанной войсковой специальностью "оленевод". Фамилии владельца на фото не видно. Пользователи шутили, что его мог потерять Шойгу.
Как сообщал "Апостроф", фото, в частности, публиковала в Facebook жена директора центра "Миротворец" Романа Зайцева Леся Зайцева с подписью: "Наши друзья из Сирии прислали Центру "Миротворец" найденный в окрестностях Алеппо военный билет министра обороны РФ Шойгу. Теперь нужно обновить запись Кужугетовича на "Миротворце".
Литовское издание 15min отмечало, что полного и абсолютно достоверного перечня кодов военно-учетных специальностей в широком доступе сегодня нет, так как эта информация в РФ считается секретной. Но даже если предположить, что специальность "оленевод" существует (подтверждений этого нет), Шойгу должен был получать военный билет еще в СССР (на фото документ более позднего образца, отпечатанный уже в РФ) и, вероятнее всего, по специальности, связанной с инженерной и строительной работой. Таким образом, фото может быть только шуткой или фейком.