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Доходы России от продажи нефти и газа упадут в 2023 году не менее чем на 25% – Украинский институт будущего

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ЕС и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты
ЕС и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты
Фото: ЕРА

В 2023 году Россия потеряет часть заработка на продаже нефти и газа в связи с введенными ограничениями на стоимость сырья и санкции. Об этом говорится в аналитическом отчете Украинского института будущего (УИБ), опубликованном 8 февраля.

По оценкам УИБ, речь идет о минимуме в 25%.

Аналитики отмечают, что на показатели добычи и экспорта нефти в РФ санкции повлияют умеренно, но более существенно это отразится на доходах из-за введения потолка цен.

"По нашим оценкам (базовые сценарии прогнозов цен и дисконтов), общее падение доходов от экспорта нефти РФ может составить 25–46% по сравнению с 2021 годом, если РФ не прибегнет к манипуляциям и шантажу на рынке в ответ на эмбарго", – считают в УИБ.

Экспорт нефтепродуктов из РФ может сократиться на 20–35%, предполагают в Украинском институте будущего.

"Сократив объемы нефтепереработки, Россия будет пытаться отправить эту нефть на экспорт, но будет продавать ее со скидкой: "дружественные" страны хоть и не поддержали санкции, но требуют скидок, пользуясь безвыходным положением РФ. При этом значительно большие расстояния до Китая и Индии по сравнению со странами ЕС означают более высокие транспортные расходы, а значит, необходимость снижать цену нефти, чтобы конкурировать. Ключевыми рынками для РФ будут Индия и Китай, которые будут перерабатывать российскую нефть и экспортировать нефтепродукты, в отдельности и в те регионы, которые раньше были российским рынком", – объяснили в УИБ.

Контекст:

Европейский союз и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты 3 февраля, он вступил в силу 5 февраля. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Также страны – члены ЕС планируют пересмотреть предельную цену на сырую российскую нефть в марте. Сейчас максимальная цена составляет $60. Предельную цену на морскую нефть страны G7, ЕС, а также Австралия ввели с 5 декабря 2022 года.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия являлась вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Индия, Китай, санкции, энергетика, нефть, экспорт, эмбарго, расходы, нефтепродукты, Украинский институт будущего, потери, топливо
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