Доходы России от продажи нефти и газа упадут в 2023 году не менее чем на 25% – Украинский институт будущего

По оценкам УИБ, речь идет о минимуме в 25%.

Аналитики отмечают, что на показатели добычи и экспорта нефти в РФ санкции повлияют умеренно, но более существенно это отразится на доходах из-за введения потолка цен.

"По нашим оценкам (базовые сценарии прогнозов цен и дисконтов), общее падение доходов от экспорта нефти РФ может составить 25–46% по сравнению с 2021 годом, если РФ не прибегнет к манипуляциям и шантажу на рынке в ответ на эмбарго", – считают в УИБ.

Экспорт нефтепродуктов из РФ может сократиться на 20–35%, предполагают в Украинском институте будущего.

"Сократив объемы нефтепереработки, Россия будет пытаться отправить эту нефть на экспорт, но будет продавать ее со скидкой: "дружественные" страны хоть и не поддержали санкции, но требуют скидок, пользуясь безвыходным положением РФ. При этом значительно большие расстояния до Китая и Индии по сравнению со странами ЕС означают более высокие транспортные расходы, а значит, необходимость снижать цену нефти, чтобы конкурировать. Ключевыми рынками для РФ будут Индия и Китай, которые будут перерабатывать российскую нефть и экспортировать нефтепродукты, в отдельности и в те регионы, которые раньше были российским рынком", – объяснили в УИБ.