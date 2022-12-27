Путин запретил продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

Члены ЕС договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель Фото: depositphotos.com

Указ запрещает поставлять нефть компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023-го. Указ также предусматривает запрет на поставку нефтепродуктов, но соответствующую дату должно определить правительство.

Однако из запрета могут быть исключения – для этого нужно специальное решение президента.