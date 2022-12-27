Путин запретил продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

Указ запрещает поставлять нефть компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.
Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023-го. Указ также предусматривает запрет на поставку нефтепродуктов, но соответствующую дату должно определить правительство.
Однако из запрета могут быть исключения – для этого нужно специальное решение президента.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.
По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.
При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.
По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны – Китай и Индию. Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство из них обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.