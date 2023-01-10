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Стоимость российской нефти Urals упала ниже $40. Это меньше установленного "потолка" и вдвое меньше цены Brent – Bloomberg

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Цена на российскую экспортную нефть отреагировала на потерю европейского рынка, считают эксперты
Цена на российскую экспортную нефть отреагировала на потерю европейского рынка, считают эксперты
Фото: ЕРА (архив)

6 января стоимость основной экспортируемой РФ марки нефти Urals в порту Приморск на Балтийском море составила $37,8 за баррель. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные, которые предоставило Argus Media.

При этом стоимость североморской эталонной марки Brent в тот же день составляла $78,57, что более чем в два раза выше стоимости барреля Urals. 

Цена российской нефти в пятницу также была значительно ниже "ценового потолка", установленного странами "Группы семи" на уровне $60 за баррель. 

Bloomberg объясняет, что 5 января Евросоюз практически полностью прекратил морской импорт сырой российской нефти, "уничтожив исторически главный экспортный рынок России". Кроме того, ЕС присоединился к ограничению на цену российской нефти. 

Потеря европейского рынка, вероятно, стала ключевым фактором падения цен на Urals, считают аналитики Bloomberg – Россия оказалась зависима от "крошечного пула" покупателей, прежде всего, Китая и Индии. 

Согласно данным Argus Media, российская нефть марки ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан торговалась на уровне, немного выше "ценового потолка". 

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, нефть, Brent, Европа, Евросоюз, цена на нефть, Urals, финансирование, Приморск, ЕС, российская нефть
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