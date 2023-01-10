Стоимость российской нефти Urals упала ниже $40. Это меньше установленного "потолка" и вдвое меньше цены Brent – Bloomberg

При этом стоимость североморской эталонной марки Brent в тот же день составляла $78,57, что более чем в два раза выше стоимости барреля Urals.

Цена российской нефти в пятницу также была значительно ниже "ценового потолка", установленного странами "Группы семи" на уровне $60 за баррель.

Bloomberg объясняет, что 5 января Евросоюз практически полностью прекратил морской импорт сырой российской нефти, "уничтожив исторически главный экспортный рынок России". Кроме того, ЕС присоединился к ограничению на цену российской нефти.

Потеря европейского рынка, вероятно, стала ключевым фактором падения цен на Urals, считают аналитики Bloomberg – Россия оказалась зависима от "крошечного пула" покупателей, прежде всего, Китая и Индии.

Согласно данным Argus Media, российская нефть марки ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан торговалась на уровне, немного выше "ценового потолка".