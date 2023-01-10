Стоимость российской нефти Urals упала ниже $40. Это меньше установленного "потолка" и вдвое меньше цены Brent – Bloomberg

При этом стоимость североморской эталонной марки Brent в тот же день составляла $78,57, что более чем в два раза выше стоимости барреля Urals.
Цена российской нефти в пятницу также была значительно ниже "ценового потолка", установленного странами "Группы семи" на уровне $60 за баррель.
Bloomberg объясняет, что 5 января Евросоюз практически полностью прекратил морской импорт сырой российской нефти, "уничтожив исторически главный экспортный рынок России". Кроме того, ЕС присоединился к ограничению на цену российской нефти.
Потеря европейского рынка, вероятно, стала ключевым фактором падения цен на Urals, считают аналитики Bloomberg – Россия оказалась зависима от "крошечного пула" покупателей, прежде всего, Китая и Индии.
Согласно данным Argus Media, российская нефть марки ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан торговалась на уровне, немного выше "ценового потолка".
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".
По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".
При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.