Война РФ против Украины стала геополитическим землетрясением – Боррель

Боррель: Несмотря на нашу зависимость от импорта российского ископаемого топлива, мы не поддались путинскому шантажу Фото: EPA

"Напряженный год прошел. Российское вторжение в Украину стало геополитическим землетрясением. Это вызвало, в частности, серьезный энергетический кризис в ЕС. Однако, несмотря на нашу зависимость от импорта российского ископаемого топлива, мы не поддались путинскому шантажу. Нам удалось восполнить этот пробел и завершить важные реформы, направленные на ускорение нашего энергетического перехода. Они окажут значительное геополитическое влияние", – написал он.

Боррель отметил, что война уже привела к десяткам тысяч смертей в Украине, а российские войска совершили многочисленные военные преступления.

"Не сумев завоевать Украину, [президент РФ] Владимир Путин решил уничтожить ее и, в частности, ее энергетическую инфраструктуру, заставить ее жителей этой зимой жить в холоде и темноте", – добавил Боррель.

Он напомнил, что война также спровоцировала серьезный энергетический кризис в Европе из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия.

"Владимир Путин, очевидно, полагал, что сильная зависимость ЕС от импорта российских ископаемых энергоресурсов, в частности газа, позволит ему расколоть ЕС, лишив его возможности активно поддерживать Украину. Именно поэтому он еще в 2021 году начал ограничивать поставки российского газа в ЕС, несмотря на существующие долгосрочные контракты между российскими поставщиками и европейскими потребителями. Затем он усугубил эту политику шантажа после 24 февраля", – написал глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что ЕС удалось компенсировать нехватку российского газа в основном за счет других источников сжиженного природного газа (СПГ).

"Нам удалось восполнить наши запасы на эту зиму и значительно сократить потребление газа и электроэнергии. Особенно интересно отметить, как быстро отреагировала Германия. Импорт российского газа сократился с 55% от общего объема на начало 2022 года почти до нуля, а импорт нефти – с 40% до нуля. Это поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, которые до сих пор во многом зависели от энергетического вопроса", – заявил Боррель.

По его мнению, в 2023 году агрессивная война России против Украины, энергетический и климатический кризисы и их экономические и социальные последствия останутся ключевыми проблемами для ЕС и мира.

"ЕС будет и впредь поддерживать Украину и сопротивляться превращению энергетики в оружие России, ускоряя декарбонизацию своей экономики. Потребуется также работа с нашими партнерами, чтобы стабилизировать глобальные энергетические рынки и помочь наиболее уязвимым странам справиться с последствиями этой новой геополитической обстановки", – написал он.