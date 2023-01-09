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"Энергоресурсы являются инструментом гибридной войны". В Европарламенте призвали остановить ОПЕК+

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Здеховски выступил против чрезмерного влияния ОПЕК+
Здеховски выступил против чрезмерного влияния ОПЕК+
Фото: wikipedia.org

Международный картель производителей нефти ОПЕК+ и генерируемые им цены на энергоресурсы являются инструментом гибридной войны диктатур против Запада. Об этом в комментарии изданию Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству Томаш Здеховски 9 января.

Он высказал мнение, что такие действия нужно остановить, а производителей нефти – лишить той власти, которую они имеют сегодня. По его словам, картель связан с такими странами, как Россия, Алжир и так далее, которые не должны иметь такое влияние на Европейский союз, как сейчас, когда они "диктуют условия".

"Энергоресурсы в руках ОПЕК+ и диктатур, входящих в его состав, РФ в первую очередь, являются инструментом гибридной войны против Запада", – заявил Здеховски.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

5 октября страны ОПЕК+ приняли решение существенно сократить добычу нефти в ходе требований России и Саудовской Аравии. Это стало наибольшим сокращением нефтедобычи со времен пандемии COVID в 2020 году, которое уже действует с ноября месяца.

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