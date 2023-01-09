"Энергоресурсы являются инструментом гибридной войны". В Европарламенте призвали остановить ОПЕК+

Он высказал мнение, что такие действия нужно остановить, а производителей нефти – лишить той власти, которую они имеют сегодня. По его словам, картель связан с такими странами, как Россия, Алжир и так далее, которые не должны иметь такое влияние на Европейский союз, как сейчас, когда они "диктуют условия".

"Энергоресурсы в руках ОПЕК+ и диктатур, входящих в его состав, РФ в первую очередь, являются инструментом гибридной войны против Запада", – заявил Здеховски.