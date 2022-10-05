В ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Байден отреагировал

Сокращение может поспособствовать росту цен на нефть, которые упали три месяца назад со 120 до 90 долларов за баррель. США настаивали на том, чтобы ОПЕК+ не сокращала добычу.

Bloomberg сообщает, что участники расширенной встречи членов ОПЕК и других производителей обсуждали другие варианты снижения добычи нефти — на один миллион и 1,5 миллиона баррелей в сутки, но в результате согласились на максимальное сокращение.

Президент США Джо Байден уже выразил недовольство этим решением. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

"Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием вторжения [президента России Владимира] Путина в Украину. В то время, когда поддержание глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение окажет самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители", – говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национального экономического совета Брайана Диза.

Байден призывает свою администрацию и Конгресс изучить способы увеличения производства энергии в США и снижения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители, говорится в заявлении. Также президент США собирается выпустить в оборот часть стратегических запасов нефти.