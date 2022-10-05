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В ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Байден отреагировал

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На встрече в Вене члены ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти
На встрече в Вене члены ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти
Фото: EPA

Министерский мониторинговый комитет Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК+) на встрече в Вене договорился о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сокращение может поспособствовать росту цен на нефть, которые упали три месяца назад со 120 до 90 долларов за баррель. США настаивали на том, чтобы ОПЕК+ не сокращала добычу.

Bloomberg сообщает, что участники расширенной встречи членов ОПЕК и других производителей обсуждали другие варианты снижения добычи нефти — на один миллион и 1,5 миллиона баррелей в сутки, но в результате согласились на максимальное сокращение.

Президент США Джо Байден уже выразил недовольство этим решением. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

"Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием вторжения [президента России Владимира] Путина в Украину. В то время, когда поддержание глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение окажет самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители", – говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национального экономического совета  Брайана Диза.

Байден призывает свою администрацию и Конгресс изучить способы увеличения производства энергии в США и снижения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители, говорится в заявлении. Также президент США собирается выпустить в оборот часть стратегических запасов нефти.

Контекст:

В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до $95 за баррель (в июне цена составляла $120) из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе, отмечает Reuters.

Цены также замедлили потенциальное увеличение предложения за счет возвращения на рынок иранской сырой нефти, если Тегеран сможет возобновить свое ядерное соглашение 2015 года с мировыми государствами.

 Россия заявляла, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине. Также сократились поставки российского газа в Европу, что, вероятно, спровоцирует новые скачки цен.

5 сентября страны ОПЕК договорились о небольшом сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада.

Теги: нефть, цены, ОПЕК
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