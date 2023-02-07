В России резко упали доходы от нефти и газа, дефицит бюджета рекордный за 25 лет – Bloomberg

По данным российского минфина, налоговые поступления от нефти и газа упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время расходы выросли на 59% из-за войны в Украине. Совокупность этих факторов привела, по данным министерства финансов, к дефициту государственного бюджета в России в размере 1,76 трлн руб. ($25 млрд).

Также сообщается, что в январе минфин РФ впервые продал золото из Фонда национального достояния для покрытия бюджетного дефицита. Этот фонд стабильно наполнялся из нефтегазовых доходов для создания резерва. За январь ведомство продало 3,6 тонны золота, а также 2,3 млрд китайских юаней, выручив за все 38,5 млрд руб.

Отмечается, что падение нефтегазовых доходов и рост дефицита бюджета связаны с низкими ценами на российскую марку Urals. В январе ее цена составляла в среднем $49,48 за баррель – это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства к 1 марта разработать план оценки цены на российскую нефть.

Экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков считает, что нефтяные доходы РФ продолжат падать в течение года, что приведет дефицит к показателю 1,5 ВВП выше прогнозов российского правительства.