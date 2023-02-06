Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты – МИД страны

Япония также установила потолок цен в $100 для российского дизельного топлива и $45 – для различных масел Фото: depositphotos.com

По данным японского дипломатического ведомства, мероприятия вступают в силу сегодня. Для судов с российскими нефтепродуктами, закупленными и загруженными до 5 февраля и выгруженными до 1 апреля, предусмотрен переходный период на 55 дней, говорится в сообщении МИД.

Европейский союз и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты 3 февраля, он вступил в силу 5 февраля. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Также страны – члены ЕС планируют пересмотреть предельную цену на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60. Предельную цену на морскую нефть страны G7, ЕС, а также Австралия ввели с 5 декабря.