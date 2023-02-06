Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты – МИД страны

По данным японского дипломатического ведомства, мероприятия вступают в силу сегодня. Для судов с российскими нефтепродуктами, закупленными и загруженными до 5 февраля и выгруженными до 1 апреля, предусмотрен переходный период на 55 дней, говорится в сообщении МИД.
Европейский союз и страны G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты 3 февраля, он вступил в силу 5 февраля. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Также страны – члены ЕС планируют пересмотреть предельную цену на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60. Предельную цену на морскую нефть страны G7, ЕС, а также Австралия ввели с 5 декабря.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".