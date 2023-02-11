"Пятая часть ВВП России". В ОП назвали лицемерием поведение западных компаний, продолжающих бизнес в РФ

Подоляк: Не выйти с рынка РФ за год полномасштабной войны – сознательная позиция Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Грани лицемерия. Почти год войны. И только 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний покинули рынок России. Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские", – написал он.

Советник главы ОП назвал такие компании, которые "остались работать в государстве-террористе": Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit.

"Некоторые западные банки вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России. Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила €474 млн, и это самая большая сумма среди филиалов юго-восточной Европы. Налог на прибыль компаний в России – 20%. Таким образом, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на €94,8 млн только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "это и есть налог на войну, на убийства украинцев".

"Более того, Raiffeisen признал псевдореспублики "ЛДНР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы. Его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank", – отметил Подоляк.

Советник главы ОП рассказал, что недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "признало американскую корпорацию международным спонсором войны".

"Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды, как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и так далее. Они не только не вышли с рынка России, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, "работая в России, международные компании платят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса". Он подсчитал, что общая годовая выручка работающих в РФ более 1200 компаний – почти $290 млрд, и "это пятая часть ВВП России".

Советник главы ОП обратил внимание, что такие компании также способствуют мобилизации россиян на войну против Украины.

"Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в России, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение. Не выйти с рынка России за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция", – заявил Подоляк.

Он охарактеризовал происходящее как "пассивное бездействие" иностранного бизнеса, и подчеркнул, что "это тоже преступление".

"Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну. Единственный возможный путь окончания войны – это абсолютное поражение России, трибунал для высшего руководства и военного командования и репарации для Украины. А коллективный Запад, чей рынок для интернациональных компаний является более приоритетным, чем РФ, должен проявить твердую позицию. В конце концов, каждый субъект в этой партии должен определиться: декларировать ценности на бумаге или действовать. Молчание убивает. Буквально", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)