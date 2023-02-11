"Пятая часть ВВП России". В ОП назвали лицемерием поведение западных компаний, продолжающих бизнес в РФ

"Грани лицемерия. Почти год войны. И только 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний покинули рынок России. Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские", – написал он.
Советник главы ОП назвал такие компании, которые "остались работать в государстве-террористе": Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit.
"Некоторые западные банки вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России. Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила €474 млн, и это самая большая сумма среди филиалов юго-восточной Европы. Налог на прибыль компаний в России – 20%. Таким образом, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на €94,8 млн только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше", – объяснил Подоляк.
Он подчеркнул, что "это и есть налог на войну, на убийства украинцев".
"Более того, Raiffeisen признал псевдореспублики "ЛДНР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы. Его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank", – отметил Подоляк.
Советник главы ОП рассказал, что недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "признало американскую корпорацию международным спонсором войны".
"Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды, как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и так далее. Они не только не вышли с рынка России, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette", – подчеркнул он.
По словам Подоляка, "работая в России, международные компании платят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса". Он подсчитал, что общая годовая выручка работающих в РФ более 1200 компаний – почти $290 млрд, и "это пятая часть ВВП России".
Советник главы ОП обратил внимание, что такие компании также способствуют мобилизации россиян на войну против Украины.
"Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в России, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение. Не выйти с рынка России за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция", – заявил Подоляк.
Он охарактеризовал происходящее как "пассивное бездействие" иностранного бизнеса, и подчеркнул, что "это тоже преступление".
"Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильным способом завершить войну. Единственный возможный путь окончания войны – это абсолютное поражение России, трибунал для высшего руководства и военного командования и репарации для Украины. А коллективный Запад, чей рынок для интернациональных компаний является более приоритетным, чем РФ, должен проявить твердую позицию. В конце концов, каждый субъект в этой партии должен определиться: декларировать ценности на бумаге или действовать. Молчание убивает. Буквально", – написал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.