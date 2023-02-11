Если Украина не победит, война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире – Подоляк

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления. Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что необходима "только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире".
У періодичних заявах про «мир і переговори» Кремль підкреслює, що не йтиме з * територій і не відповідатиме за злочини...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 11, 2023
Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога * , інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.
25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".
В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.