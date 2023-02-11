Если Украина не победит, война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире – Подоляк

О переговорах не может быть и речи, считает Подоляк Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления. Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что необходима "только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире".

У періодичних заявах про «мир і переговори» Кремль підкреслює, що не йтиме з * територій і не відповідатиме за злочини...

Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога * , інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 11, 2023

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