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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Украина не победит, война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире – Подоляк

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О переговорах не может быть и речи, считает Подоляк
О переговорах не может быть и речи, считает Подоляк
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 февраля в Twitter подчеркнул, что Россия отказывается покидать украинскую территорию и при этом заявляет о "мире и переговорах".

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления. Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что необходима "только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, переговоры, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк
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