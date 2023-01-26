Пионтковский: Политическая дискуссия по поводу окончания войны закончилась – только победа Украины. Об этом говорят последние формулировки G7 и НАТО

Запад поверил в Украину и от стратегии "не поражения" перешел к стратегии "победы", убежден Пионтковский Фото: svoboda.org

"Если раньше [звучали заявления], зачем давать оружие и танки, это бессмысленно, все равно Украина не может победить надо как-то там договариваться [с Россией]. Потом – мы же помним, 16 июня в Киев приезжали три премьера (президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис. – "ГОРДОН") и последний раз приезжал [4 ноября в Киев советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк] Салливан", – напомнил он.

Как отмечает Пионтковский, до недавнего времени шла борьба между "линией победы" (за ставку Запада на победу Украины, по его мнению, выступали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин) и "линией не поражения Украины", сторонником которой был Салливан.

"Теперь они уже не отваживаются такие слова произносить. Все понимают, что не поражение Украины на практике означает геноцид украинского народа через уничтожение", – подчеркнул публицист.

Об изменении подхода Запада говорят не только заявления отдельных политиков, но и позиции институций, говорит политолог.

"Политическая дискуссия закончилась. [Запад] только за победу [Украины]. Об этом говорят все формулировки "Большой семерки". Об этом говорит официальная позиция НАТО – никаких переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока он полностью не выведет войска", – заявил Пионтковский.

Сейчас, по его словам, идет последний этап – "насыщение вот этой вот политической победы металлом", то есть вооружениями, которые необходимы для реализации победы.

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