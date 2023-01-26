Пионтковский: Политическая дискуссия по поводу окончания войны закончилась – только победа Украины. Об этом говорят последние формулировки G7 и НАТО

"Если раньше [звучали заявления], зачем давать оружие и танки, это бессмысленно, все равно Украина не может победить надо как-то там договариваться [с Россией]. Потом – мы же помним, 16 июня в Киев приезжали три премьера (президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис. – "ГОРДОН") и последний раз приезжал [4 ноября в Киев советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк] Салливан", – напомнил он.
Как отмечает Пионтковский, до недавнего времени шла борьба между "линией победы" (за ставку Запада на победу Украины, по его мнению, выступали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин) и "линией не поражения Украины", сторонником которой был Салливан.
"Теперь они уже не отваживаются такие слова произносить. Все понимают, что не поражение Украины на практике означает геноцид украинского народа через уничтожение", – подчеркнул публицист.
Об изменении подхода Запада говорят не только заявления отдельных политиков, но и позиции институций, говорит политолог.
"Политическая дискуссия закончилась. [Запад] только за победу [Украины]. Об этом говорят все формулировки "Большой семерки". Об этом говорит официальная позиция НАТО – никаких переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока он полностью не выведет войска", – заявил Пионтковский.
Сейчас, по его словам, идет последний этап – "насыщение вот этой вот политической победы металлом", то есть вооружениями, которые необходимы для реализации победы.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.
После визита 16 июня в Киев Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса Die Welt написала, что европейские лидеры, вероятно, "за закрытыми дверями" убеждали президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отрицал, что украинского лидера склоняли к переговорам, а действующий на тот момент советник ОПУ Алексей Арестович утверждал, что политики действительно ехали в Украину, чтобы уговаривать Зеленского пойти на компромисс, но в Киеве их переубедили. Макрон по итогам встречи с Зеленским заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией, и добавил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война закончится победой Украины.
Война, которую начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в декабре 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.
Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.