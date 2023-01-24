Пионтковский: Украина – единственная страна, которая сейчас выполняет функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад

Пионтковский отметил, что ранее такой тезис озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
"Я отдам ему должное, он первым [произнес] вот этот тезис, что Украина уже де-факто страна НАТО и, конечно, единственный способ гарантии безопасности – это ее полноценное членство в НАТО. [...] Более того, он повторил правильную мысль, что самое большее геополитическое изменение в мире в 2022 году – это появление на карте Европы новой великой державы с одной из самых сильных и эффективных армий в Европе", – сказал он.
Публицист считает, что "это полностью изменило ситуацию".
"Полностью с головы на ноги поставлена дискуссия о членстве Украины в НАТО, потому что раньше навязывалось, удовлетворяет ли Украина и когда она может удовлетворить (может, через 10 лет) каким-то великим критериям, которым сегодня уже удовлетворяют, наверное, Северная Македония и Албания. Сейчас вопрос в другом: что Украина как раз выполняет – единственная страна – ту функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад", – объяснил Пионтковский.
По его словам, "постепенно на Западе замечают, как вопрос о членстве Украины в НАТО после войны плавно перетекает из вопроса гарантий безопасности для Украины в вопрос гарантий безопасности для Европы".
"А кто еще может защитить Европу? Европа 50 лет мечтала о создании европейской армии. [...] Мне кажется, Украине сейчас не нужны натовские солдаты, [...] от НАТО нам нужно просто оружие, оружие, оружие", – подчеркнул Пионтковский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.