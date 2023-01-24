Пионтковский: Украина – единственная страна, которая сейчас выполняет функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад

Пионтковский отметил, что ранее такой тезис озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Я отдам ему должное, он первым [произнес] вот этот тезис, что Украина уже де-факто страна НАТО и, конечно, единственный способ гарантии безопасности – это ее полноценное членство в НАТО. [...] Более того, он повторил правильную мысль, что самое большее геополитическое изменение в мире в 2022 году – это появление на карте Европы новой великой державы с одной из самых сильных и эффективных армий в Европе", – сказал он.

Публицист считает, что "это полностью изменило ситуацию".

"Полностью с головы на ноги поставлена дискуссия о членстве Украины в НАТО, потому что раньше навязывалось, удовлетворяет ли Украина и когда она может удовлетворить (может, через 10 лет) каким-то великим критериям, которым сегодня уже удовлетворяют, наверное, Северная Македония и Албания. Сейчас вопрос в другом: что Украина как раз выполняет – единственная страна – ту функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад", – объяснил Пионтковский.

По его словам, "постепенно на Западе замечают, как вопрос о членстве Украины в НАТО после войны плавно перетекает из вопроса гарантий безопасности для Украины в вопрос гарантий безопасности для Европы".

"А кто еще может защитить Европу? Европа 50 лет мечтала о создании европейской армии. [...] Мне кажется, Украине сейчас не нужны натовские солдаты, [...] от НАТО нам нужно просто оружие, оружие, оружие", – подчеркнул Пионтковский.

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