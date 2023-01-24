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Пионтковский: Украина – единственная страна, которая сейчас выполняет функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад

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От НАТО Украине нужно просто оружие, отметил Пионтковский
От НАТО Украине нужно просто оружие, отметил Пионтковский
Фото: ЕРА

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пионтковский отметил, что ранее такой тезис озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Я отдам ему должное, он первым [произнес] вот этот тезис, что Украина уже де-факто страна НАТО и, конечно, единственный способ гарантии безопасности – это ее полноценное членство в НАТО. [...] Более того, он повторил правильную мысль, что самое большее геополитическое изменение в мире в 2022 году – это появление на карте Европы новой великой державы с одной из самых сильных и эффективных армий в Европе", – сказал он.

Публицист считает, что "это полностью изменило ситуацию".

"Полностью с головы на ноги поставлена дискуссия о членстве Украины в НАТО, потому что раньше навязывалось, удовлетворяет ли Украина и когда она может удовлетворить (может, через 10 лет) каким-то великим критериям, которым сегодня уже удовлетворяют, наверное, Северная Македония и Албания. Сейчас вопрос в другом: что Украина как раз выполняет – единственная страна – ту функцию, ради которой НАТО был создан 75 лет назад", – объяснил Пионтковский.

По его словам, "постепенно на Западе замечают, как вопрос о членстве Украины в НАТО после войны плавно перетекает из вопроса гарантий безопасности для Украины в вопрос гарантий безопасности для Европы".

"А кто еще может защитить Европу? Европа 50 лет мечтала о создании европейской армии. [...] Мне кажется, Украине сейчас не нужны натовские солдаты, [...] от НАТО нам нужно просто оружие, оружие, оружие", – подчеркнул Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: НАТО, оружие, война, Генри Киссинджер, Албания, Андрей Пионтковский, Европа, война России против Украины, Северная Македония, членство
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