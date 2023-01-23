Шустер о возможном контрнаступлении РФ: Украинские Генштаб и разведка, разведка НАТО много чего видят и знают, где угроза

"Я пока вижу так, что возможностей [для контрнаступления у россиян] в данный момент нет. Да, они могут готовиться и, скажем, в марте – апреле могут быть готовы. А в эти [ближайшие] месяцы просто производить ракеты и стрелять по Украине, как они стреляли по Днепру, – такое можно предположить. Но я думаю, что украинские Генштаб и разведка, разведка НАТО очень много чего видят и знают, где угроза. Мы сейчас не в 22 февраля. Уже почти год прошел – никто не наивен", – сказал Шустер.
Он отметил, что даже если российские оккупанты и готовят контрнаступление, то им крайне сложно будет добиться успеха.
"Взять Киев – это я вообще даже представить себе не могу. Российские "военкоры" говорят, что надо дойти до Днепра и тогда украинцы по-любому сядут за стол переговоров. Это их мечты", – подчеркнул Шустер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале. О подготовке РФ к новому наступлению заявил также министр обороны Украины Алексей Резников.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".