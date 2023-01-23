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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о возможном контрнаступлении РФ: Украинские Генштаб и разведка, разведка НАТО много чего видят и знают, где угроза

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В последние недели наиболее активные боевые действия идут на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях
В последние недели наиболее активные боевые действия идут на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Если власти РФ планируют контрнаступление оккупационных войск на территории Украины, то Генштаб ВСУ и украинская разведка знают об этом. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский телеведущий Савик Шустер.

"Я пока вижу так, что возможностей [для контрнаступления у россиян] в данный момент нет. Да, они могут готовиться и, скажем, в марте – апреле могут быть готовы. А в эти [ближайшие] месяцы просто производить ракеты и стрелять по Украине, как они стреляли по Днепру, – такое можно предположить. Но я думаю, что украинские Генштаб и разведка, разведка НАТО очень много чего видят и знают, где угроза. Мы сейчас не в 22 февраля. Уже почти год прошел – никто не наивен", – сказал Шустер.

Он отметил, что даже если российские оккупанты и готовят контрнаступление, то им крайне сложно будет добиться успеха.

"Взять Киев – это я вообще даже представить себе не могу. Российские "военкоры" говорят, что надо дойти до Днепра и тогда украинцы по-любому сядут за стол переговоров. Это их мечты", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в февралеО подготовке РФ к новому наступлению заявил также министр обороны Украины Алексей Резников.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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