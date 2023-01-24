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Пионтковский: Было бы очень символично, если бы капитуляция России произошла 31 мая 2023 года

 
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Пионтковский: Есть какой-то историософический смысл закончить это иго капитуляцией орды 31 мая
Пионтковский: Есть какой-то историософический смысл закончить это иго капитуляцией орды 31 мая
Фото: svoboda.org

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что было бы символично, если бы Россия капитулировала 31 мая, в 800-ю годовщину битвы на реке Калка (сейчас Кальчик).

Об этом Пионтковский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Есть одна мистическая дата. Мне бы очень хотелось, чтобы капитуляция российских войск была принята 31 мая 2023 года. Знаете почему? Потому что ровно 800 лет назад, 31 мая 1223 года, произошло трагическое событие в истории Руси – битва при Калке. Битва, которая привела к тому монголо-ордынскому москалинскому игу, которое в разных своих формах продолжалось ровно 800 лет. И вот было бы очень символично. Есть какой-то историософический смысл закончить это иго капитуляцией орды 31 мая", – сказал он. 

Река Кальчик протекает по территории Донецкой области. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Андрей Пионтковский
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