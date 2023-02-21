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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Точно усилит наших парней на передовой". Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи

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Зеленский охарактеризовал переговоры с Байденом в Киеве как "полезные"
Зеленский охарактеризовал переговоры с Байденом в Киеве как "полезные"
Фото6 Zelenskiy / Official / Telegram

Украина ведет работу над поставками видов вооружения, которые ранее не входили в пакеты военной помощи, предоставляемые США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении 20 февраля, которое Офис президента обнародовал в YouTube.

Президент Украины уточнил, что оборонные нужды страны, необходимые для победы над Россией, известны партнерам, какие необходимо предпринять действия, чтобы их обеспечить, – тоже известно. Он добавил, что "нужна решимость".

"Сегодня я увидел такую решимость президента Джо Байдена и США. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные, – которые фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре [2022 года]", – подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский добавил, что сейчас Украина ведет работу над поставками, в частности, дальнобойного оружия.

"Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", – заявил он.

Контекст:

20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.

Новый пакет американской помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

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