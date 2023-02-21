"Точно усилит наших парней на передовой". Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи

Президент Украины уточнил, что оборонные нужды страны, необходимые для победы над Россией, известны партнерам, какие необходимо предпринять действия, чтобы их обеспечить, – тоже известно. Он добавил, что "нужна решимость".

"Сегодня я увидел такую решимость президента Джо Байдена и США. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные, – которые фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре [2022 года]", – подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский добавил, что сейчас Украина ведет работу над поставками, в частности, дальнобойного оружия.

"Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", – заявил он.