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ПОЛИТИКА

"Мы готовимся к большой битве". Кулеба рассказал, как визит Байдена повлияет на помощь Украине

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Кулеба рассказал о поставках оружия Украине
Кулеба рассказал о поставках оружия Украине
Фото: EPA

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Киеве ускорит поставки оружия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По словам министра, в Польше скоро произойдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут быть приняты дополнительные решения в вопросе поддержки Украины.

"Сейчас есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве, в буквальном смысле, на поле боя, и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", – сказал Кулеба.

Он считает, что прошедшая 20 февраля в Киеве встреча глав Украины и США ускорит предоставление оружия.

"Однозначно. Каждая встреча, каждый разговор, тем более президентов Украины и США, – это ускорение поставок. Но есть еще один элемент. Для этого нужно две вещи – политическая воля и блестяще организованная логистика. Политическое решение есть, теперь нужно, чтобы работала логистика у всех сторон, чтобы оружие доехало. Из семи видов оружия, которого у Украины не было до начала войны и которая ей нужна, мы получили шесть. Сейчас главная задача – все, что нам обещано, вовремя доставить в Украину с натренированными экипажами", – сказал он.

Также Кулеба заверил, что украинские власти добьются поставок современных военных самолетов Украине.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.

Во время визита в Киев Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн.

По состоянию на 20 февраля Администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон напривил помощи на $29,8 млрд.

Теги: США, оружие, Джо Байден, военная помощь, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, встреча
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