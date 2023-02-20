"Мы готовимся к большой битве". Кулеба рассказал, как визит Байдена повлияет на помощь Украине

По словам министра, в Польше скоро произойдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут быть приняты дополнительные решения в вопросе поддержки Украины.
"Сейчас есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве, в буквальном смысле, на поле боя, и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", – сказал Кулеба.
Он считает, что прошедшая 20 февраля в Киеве встреча глав Украины и США ускорит предоставление оружия.
"Однозначно. Каждая встреча, каждый разговор, тем более президентов Украины и США, – это ускорение поставок. Но есть еще один элемент. Для этого нужно две вещи – политическая воля и блестяще организованная логистика. Политическое решение есть, теперь нужно, чтобы работала логистика у всех сторон, чтобы оружие доехало. Из семи видов оружия, которого у Украины не было до начала войны и которая ей нужна, мы получили шесть. Сейчас главная задача – все, что нам обещано, вовремя доставить в Украину с натренированными экипажами", – сказал он.
Также Кулеба заверил, что украинские власти добьются поставок современных военных самолетов Украине.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.
Во время визита в Киев Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн.
По состоянию на 20 февраля Администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон напривил помощи на $29,8 млрд.