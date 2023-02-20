"Мы готовимся к большой битве". Кулеба рассказал, как визит Байдена повлияет на помощь Украине

По словам министра, в Польше скоро произойдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут быть приняты дополнительные решения в вопросе поддержки Украины.

"Сейчас есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве, в буквальном смысле, на поле боя, и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", – сказал Кулеба.

Он считает, что прошедшая 20 февраля в Киеве встреча глав Украины и США ускорит предоставление оружия.

"Однозначно. Каждая встреча, каждый разговор, тем более президентов Украины и США, – это ускорение поставок. Но есть еще один элемент. Для этого нужно две вещи – политическая воля и блестяще организованная логистика. Политическое решение есть, теперь нужно, чтобы работала логистика у всех сторон, чтобы оружие доехало. Из семи видов оружия, которого у Украины не было до начала войны и которая ей нужна, мы получили шесть. Сейчас главная задача – все, что нам обещано, вовремя доставить в Украину с натренированными экипажами", – сказал он.

Также Кулеба заверил, что украинские власти добьются поставок современных военных самолетов Украине.