"Находятся в головах и не существуют в действительности". Науседа призвал пересечь "красные линии" и передать Украине необходимое вооружение

Науседа призвал западных партнеров "не тратить времени" и принимать решение "как можно скорее" Фото: EPA

Об этом Науседа сказал в интервью CNN, опубликованном 20 февраля.

Президент Литвы отметил, что, возможно, иногда Россия сама "пытается установить эти "красные линии" вместо стран Запада.

Науседа также призвал западных партнеров "не тратить времени", а быть "решительными, едиными" и принимать решение "как можно скорее".

По его мнению, визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля демонстрирует, что Украина "не будет покинута", а посылает очень сильный сигнал о единстве среди ее союзников.

Байден в ходе визита в Варшаву встретится с лидерами "Бухарестской девятки" (группы восточных союзников НАТО) – Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, подчеркнул CNN.