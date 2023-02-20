"Находятся в головах и не существуют в действительности". Науседа призвал пересечь "красные линии" и передать Украине необходимое вооружение

Об этом Науседа сказал в интервью CNN, опубликованном 20 февраля.
Президент Литвы отметил, что, возможно, иногда Россия сама "пытается установить эти "красные линии" вместо стран Запада.
Науседа также призвал западных партнеров "не тратить времени", а быть "решительными, едиными" и принимать решение "как можно скорее".
По его мнению, визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля демонстрирует, что Украина "не будет покинута", а посылает очень сильный сигнал о единстве среди ее союзников.
Байден в ходе визита в Варшаву встретится с лидерами "Бухарестской девятки" (группы восточных союзников НАТО) – Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, подчеркнул CNN.
С начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, заявил 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.
В свою очередь 30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила 10 февраля министр обороны Кайса Оллонгрен.
Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".