ГОРДОН
 
 
МИР

"Находятся в головах и не существуют в действительности". Науседа призвал пересечь "красные линии" и передать Украине необходимое вооружение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа призвал западных партнеров "не тратить времени" и принимать решение "как можно скорее"
Науседа призвал западных партнеров "не тратить времени" и принимать решение "как можно скорее"
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада пересечь "красные линии, которые находятся в головах и не существуют в действительности", и предоставить Украине необходимую военную помощь для борьбы с российской агрессией.

Об этом Науседа сказал в интервью CNN, опубликованном 20 февраля.

Президент Литвы отметил, что, возможно, иногда Россия сама "пытается установить эти "красные линии" вместо стран Запада.

Науседа также призвал западных партнеров "не тратить времени", а быть "решительными, едиными" и принимать решение "как можно скорее".

По его мнению, визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля демонстрирует, что Украина "не будет покинута", а посылает очень сильный сигнал о единстве среди ее союзников.

Байден в ходе визита в Варшаву встретится с лидерами "Бухарестской девятки" (группы восточных союзников НАТО) – Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, подчеркнул CNN.

Контекст:

С начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, заявил 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.

В свою очередь 30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила 10 февраля министр обороны Кайса Оллонгрен.

Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: Киев, США, Украина, НАТО, Польша, Литва, Джо Байден, военная помощь, война России против Украины, президент, визит, интервью, Гитанас Науседа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (93899)
2
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (48004)
3
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27558)
4
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (22098)
5
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12956)
6
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11259)
7
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио (7748)
8
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган (6426)
 
 
 
 