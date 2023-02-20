Резников о "Рамштайне": У нас точно будут современные самолеты

Резников уверен, что решение о самолетах будет в пользу Украины Фото: EPA

Министр подчеркнул, что встреча была полезной и насыщенной, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

"Если кто-то думает, что у стран мира есть "синдром измученности" от войны в Украине, то это не так. Наши партнеры настроены очень решительно на нашу победу. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", – сказал Резников.

Он сообщил, что на встрече обсуждались поставки оружия для Украины, а также детали учебных программ для украинских военнослужащих.

Также состоялся так называемый "танковый ланч", на котором собрались представители 17 стран. Участники достигли понимания в вопросе подготовки украинских танковых экипажей и того, когда танковые батальоны уже будут готовы к применению на поле боя, сказал Резников.

Союзники обсуждали вопрос предоставления Украине боевых самолетов, сообщил министр. Он требует много внимания: избрание авиационной платформы, ее возможности, подготовка летчиков и технического персонала и так далее. Консультации по передаче Украине самолетов ведутся на всех уровнях военного и политического руководства Украины.

"Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты", – заявил Резников.