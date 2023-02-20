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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о "Рамштайне": У нас точно будут современные самолеты

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Резников уверен, что решение о самолетах будет в пользу Украины
Резников уверен, что решение о самолетах будет в пользу Украины
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги очередного заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-9" в эфире телемарафона 20 февраля, его цитирует пресс-служба Минобороны в Telegram.

Министр подчеркнул, что встреча была полезной и насыщенной, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

"Если кто-то думает, что у стран мира есть "синдром измученности" от войны в Украине, то это не так. Наши партнеры настроены очень решительно на нашу победу. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", – сказал Резников.

Он сообщил, что на встрече обсуждались поставки оружия для Украины, а также детали учебных программ для украинских военнослужащих.

Также состоялся так называемый "танковый ланч", на котором собрались представители 17 стран. Участники достигли понимания в вопросе подготовки украинских танковых экипажей и того, когда танковые батальоны уже будут готовы к применению на поле боя, сказал Резников.

Союзники обсуждали вопрос предоставления Украине боевых самолетов, сообщил министр. Он требует много внимания: избрание авиационной платформы, ее возможности, подготовка летчиков и технического персонала и так далее. Консультации по передаче Украине самолетов ведутся на всех уровнях военного и политического руководства Украины.

"Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты", – заявил Резников.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Начать обучение украинских пилотов на западных истребителях пока согласилась только Великобритания.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Теги: авиация, танки, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, самолеты, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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