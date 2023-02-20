ATACMS или другие, но Украина получит дальнобойные ракеты – Резников

Резников: Орки теперь прячутся в 120–150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

По его словам, партнерам Украины в Европе для принятия решения очень нужно согласие "старшего брата".

"Старший брат для всех – США, все это понимают. Поэтому решение о [танках] Leopard, например, немецкое правительство окончательно приняло в пользу Украины после того, как британцы объявили, что дают Challenger, французы легкие танки АMX-10 и, главное, американцы – Abrams...То же с ракетами. Их действительно [сейчас] нет, но это сигнал партнерам: не бойтесь давать то, что у вас есть", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что западные партнеры по-прежнему болезненно реагируют на любые намеки на то, что Украина будет использовать дальнобойное оружие по целям на территории России.

"Давайте без иллюзий, у них есть свои контакты с Кремлем. Все хотят завершить эту войну и потом как-то с ослабленной РФ сосуществовать. Поэтому дать что-то такое, чтобы кто-то у нас психанул и долбанул, по чем там он мечтает – нет, нельзя о таком даже говорить. Когда некоторые наши политики ляпают в эфирах "да мы как вгатим" – хуже этого нельзя придумать", – объяснил глава Минобороны.

Отвечая на вопрос о возможных сроках поставки, Резников сказал, что "есть время, которое определено в заказе завода, сейчас не помню".

"Но опять-таки: для меня было принципиально, что это решение принято и они о нем объявили. Потому что параллельно проходят другие переговоры с другими партнерами по другим интересным вещам. И они будут раньше... Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся в 120–150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся", – добавил министр обороны.