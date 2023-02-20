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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ATACMS или другие, но Украина получит дальнобойные ракеты – Резников

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Резников: Орки теперь прячутся в 120 150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться и мы дотянемся
Резников: Орки теперь прячутся в 120–150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Принципиальное решение о передаче Украине западных ракет дальнего действия зависит от США. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью "Бабелю", опубликованном 20 февраля.

По его словам, партнерам  Украины в Европе для принятия решения очень нужно согласие "старшего брата".

"Старший брат для всех – США, все это понимают. Поэтому решение о [танках] Leopard, например, немецкое правительство окончательно приняло в пользу Украины после того, как британцы объявили, что дают Challenger, французы легкие танки АMX-10 и, главное, американцы – Abrams...То же с ракетами. Их действительно [сейчас] нет, но это сигнал партнерам: не бойтесь давать то, что у вас есть", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что западные партнеры по-прежнему болезненно реагируют на любые намеки на то, что Украина будет использовать дальнобойное оружие по целям на территории России. 

"Давайте без иллюзий, у них есть свои контакты с Кремлем. Все хотят завершить эту войну и потом как-то с ослабленной РФ сосуществовать. Поэтому дать что-то такое, чтобы кто-то у нас психанул и долбанул, по чем там он мечтает – нет, нельзя о таком даже говорить. Когда некоторые наши политики ляпают в эфирах "да мы как вгатим" – хуже этого нельзя придумать", – объяснил глава Минобороны.

Отвечая на вопрос о возможных сроках поставки, Резников сказал, что "есть время, которое определено в заказе завода, сейчас не помню".

"Но опять-таки: для меня было принципиально, что это решение принято и они о нем объявили. Потому что параллельно проходят другие переговоры с другими партнерами по другим интересным вещам. И они будут раньше... Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся в 120–150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся", – добавил министр обороны.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия. 

Теги: США, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, ракеты, ATACMS
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