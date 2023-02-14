США по-прежнему против передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS и M270, но назвали другую причину

По данным издания, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем. Переброска дальнобойных снарядов ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению арсеналов Америки и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей битве, считают источники.
Это беспокойство наряду с опасениями, что Украина применит ракеты большой дальности по целям в глубине российской территории, – главные причины того, что американское правительство не отправляет ATACMS для украинской армии, говорится в статье.
"Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для возможного противостояния с Россией. Резервы не пересматривались с начала войны в Украине и не учитывается тот факт, что Украина, по сути, ведет эту войну прямо сейчас", – пишет Politico.
Газета отмечает, что оружейный производитель Lockheed Martin выпустил около 4 тыс. ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам.
По словам одного из источников, Киев может запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у одного из таких союзников, используя при этом финансирование из США. Например, ATACMS имеют на вооружении армии Польши, Румынии, Греции, Турции, Южной Корем, Катара и Бахрейна.
ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.