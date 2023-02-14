ГОРДОН
 
 
МИР

США по-прежнему против передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS и M270, но назвали другую причину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пентагон не уверен, что имеет нужное количество ракет для собственной обороны
Пентагон не уверен, что имеет нужное количество ракет для собственной обороны
Фото: lockheedmartin.com

США не будут передавать Украине ракеты большой дальности, опасаясь, что им не хватит подобного оружия для себя. Об этом 14 февраля пишет Politico со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем. Переброска дальнобойных снарядов ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению арсеналов Америки и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей битве, считают источники.

Это беспокойство наряду с опасениями, что Украина применит ракеты большой дальности по целям в глубине российской территории, – главные причины того, что американское правительство не отправляет ATACMS для украинской армии, говорится в статье.

"Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для возможного противостояния с Россией. Резервы не пересматривались с начала войны в Украине и не учитывается тот факт, что Украина, по сути, ведет эту войну прямо сейчас", – пишет Politico.

Газета отмечает, что оружейный производитель Lockheed Martin выпустил около 4 тыс. ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам. 

По словам одного из источников, Киев может запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у одного из таких союзников, используя при этом финансирование из США. Например, ATACMS имеют на вооружении армии Польши, Румынии, Греции, Турции, Южной Корем, Катара и Бахрейна.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия. 

Теги: США, Пентагон, Вашингтон, война России против Украины, ракеты, HIMARS, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Галина ГРИШИНА
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Галина ГРИШИНА
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать G
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (238779)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (66354)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (54653)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (53279)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (45588)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (33942)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (33726)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (24535)
 
 
 
 