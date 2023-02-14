США по-прежнему против передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS и M270, но назвали другую причину

По данным издания, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем. Переброска дальнобойных снарядов ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению арсеналов Америки и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей битве, считают источники.

Это беспокойство наряду с опасениями, что Украина применит ракеты большой дальности по целям в глубине российской территории, – главные причины того, что американское правительство не отправляет ATACMS для украинской армии, говорится в статье.

"Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для возможного противостояния с Россией. Резервы не пересматривались с начала войны в Украине и не учитывается тот факт, что Украина, по сути, ведет эту войну прямо сейчас", – пишет Politico.

Газета отмечает, что оружейный производитель Lockheed Martin выпустил около 4 тыс. ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам.

По словам одного из источников, Киев может запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у одного из таких союзников, используя при этом финансирование из США. Например, ATACMS имеют на вооружении армии Польши, Румынии, Греции, Турции, Южной Корем, Катара и Бахрейна.