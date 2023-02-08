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США одобрили продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд

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Польша купит установки HIMARS у США
Польша купит установки HIMARS у США
Фото: EPA

Соединенные Штаты утвердили возможную военную продажу правительству Польши установок HIMARS и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью $10 млрд. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США, обнародованном 7 февраля.

В запросе Польши говорилось о приобретении 18 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), 468 комплектов модулей зарядки пусковых установок HIMARS, 45 армейских тактических ракетных систем ATACMS и другой техники.

Также Польша хочет приобрести недорогие тренировочные ракеты с уменьшенной дальностью полета, вспомогательное оборудование,  запчасти и другую технику. Также в запросе – обучение персонала и оснащение, группы обеспечения качества и выездная группа технической помощи, инженерно-технические и материально-технические услуги и другие сопутствующие услуги.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны – члена НАТО, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в сообщении.

Также США указывают, что продажа не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Решение США прокомментировал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он объявил о скором крупном подкреплении польской артиллерии. По его словам, большинство купленных установок будет размещено на польских грузовых машинах.

"Мы также купим боеприпасы. Мы начинаем переговоры о цене", – написал он в Twitter.

Контекст:

Польша стремилась приобрести HIMARS еще до того, как Россия вторглась в Украину, поскольку Варшава осуществляет переход на современное западное оборудование в масштабах всей армии, отмечает Defense News. В мае 2022 Варшава объявила, что хочет получить 500 пусковых установок HIMARS для более чем 80 батарей. Эти системы будут производиться на заводах в Польше, и Варшава стремится обеспечить интеграцию оружия с польской системой управления полем боя.

Впервые Польша приобрела системы HIMARS в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного предприятия Lockheed Martin.

Теги: США, Польша, оружие, боеприпасы, Мариуш Блащак, HIMARS
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