США одобрили продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд

В запросе Польши говорилось о приобретении 18 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), 468 комплектов модулей зарядки пусковых установок HIMARS, 45 армейских тактических ракетных систем ATACMS и другой техники.

Также Польша хочет приобрести недорогие тренировочные ракеты с уменьшенной дальностью полета, вспомогательное оборудование, запчасти и другую технику. Также в запросе – обучение персонала и оснащение, группы обеспечения качества и выездная группа технической помощи, инженерно-технические и материально-технические услуги и другие сопутствующие услуги.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны – члена НАТО, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в сообщении.

Также США указывают, что продажа не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Решение США прокомментировал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он объявил о скором крупном подкреплении польской артиллерии. По его словам, большинство купленных установок будет размещено на польских грузовых машинах.

"Мы также купим боеприпасы. Мы начинаем переговоры о цене", – написал он в Twitter.

Wielkie wzmocnienie polskiej artylerii coraz bli * ej. Departament Stanu USA wyrazi * zgod * na sprzeda * Polsce prawie 500 wyrzutni Himars. Wi * kszo * z nich b * dzie zamontowanych na polskich ci * arówkach. Zakupimy równie * zapas amunicji. Przyst * pujemy do negocjacji cenowych. pic.twitter.com/VIUEs1U9jf — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) February 7, 2023