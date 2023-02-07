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Кадыров заявил, что после Украины Россия может пойти на Польшу и "помочь с "референдумом"

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Кадыров сделал заявление в адрес Польши
Кадыров сделал заявление в адрес Польши
Фото: EPA

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть намерение после войны в Украине "денацифицировать и демилитаризировать" Польшу. Об этом он написал в Telegram 6 февраля.

Кадыров прокомментировал заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача о том, что Польша ждет "дальнейшей поддержки восточного фланга НАТО, а также Польши в плане американского военного присутствия и наличия техники". Такое заявление чиновник сделал перед предполагаемым визитом президента США Джо Байдена в Польшу, сообщает Polsatnews.pl.

Кадыров из этого сделал вывод, что Польша якобы истощила свои военные ресурсы и теперь опасается дальнейшего продвижения РФ, так как она "следующая на карте" после Украины.

"Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились", – заявил он.

Кадыров заявил, что Россия "может оказать организационную помощь" в проведении незаконного "референдума" в Силезии о "независимом статусе".

Контекст:

Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности развязанной Россией агрессивной войны против Украины. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

Силезия – это историческая область в Центральной Европе приблизительной площадью около 40 тыс. км². Большая часть Силезии входит в состав современной Польши, меньшие находятся в современных Чехии и Германии. 

Теги: Польша, референдум, Рамзан Кадыров, российская агрессия, война России против Украины
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