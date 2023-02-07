Кадыров заявил, что после Украины Россия может пойти на Польшу и "помочь с "референдумом"

Кадыров прокомментировал заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача о том, что Польша ждет "дальнейшей поддержки восточного фланга НАТО, а также Польши в плане американского военного присутствия и наличия техники". Такое заявление чиновник сделал перед предполагаемым визитом президента США Джо Байдена в Польшу, сообщает Polsatnews.pl.

Кадыров из этого сделал вывод, что Польша якобы истощила свои военные ресурсы и теперь опасается дальнейшего продвижения РФ, так как она "следующая на карте" после Украины.

"Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились", – заявил он.

Кадыров заявил, что Россия "может оказать организационную помощь" в проведении незаконного "референдума" в Силезии о "независимом статусе".