Постпред США при ООН о F-16 для Украины: Обсуждения будут продолжаться несколько недель или месяцев

"Мы очень тесно работаем с Украиной, определяя, каковы ее потребности и когда ей нужно их закрыть. А также мы должны быть уверены, что у них есть навыки и возможность использовать любые системы вооружений, которые мы им дадим", – сказала она.

Томас-Гринфилд отметила, что о передаче F-16 пока речи не идет, так как Украина не сможет их обслуживать. Так она ответила на вопрос ведущей, принято ли решение об отправке этих истребителей Украине.

"Им не поможет, если мы отправим какие-либо системы, которые они не смогут использовать. Обсуждения будут продолжаться в течение следующих нескольких недель или месяцев", – заявила постпред.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.