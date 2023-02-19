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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Постпред США при ООН о F-16 для Украины: Обсуждения будут продолжаться несколько недель или месяцев

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Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос об истребителях для Украины
Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос об истребителях для Украины
Фото: EPA

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной о поставке истребителей F-16 продолжаются. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает CNN 19 февраля в Twitter.

"Мы очень тесно работаем с Украиной, определяя, каковы ее потребности и когда ей нужно их закрыть. А также мы должны быть уверены, что у них есть навыки и возможность использовать любые системы вооружений, которые мы им дадим", – сказала она.

Томас-Гринфилд отметила, что о передаче F-16 пока речи не идет, так как Украина не сможет их обслуживать. Так она ответила на вопрос ведущей, принято ли решение об отправке этих истребителей Украине.

"Им не поможет, если мы отправим какие-либо системы, которые они не смогут использовать. Обсуждения будут продолжаться в течение следующих нескольких недель или месяцев", – заявила постпред.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Начать обучение украинских пилотов на западных истребителях пока согласилась по состоянию на февраль 2023 года только Великобритания.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Теги: США, авиация, военная техника, военная помощь, истребители, война России против Украины, Линда Томас-Гринфилд, F-16
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