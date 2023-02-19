Дуда: На самолетах МиГ или Су украинские пилоты готовы лететь практически сразу. Они могли бы на них просто сразу улететь домой

Дуда отметил, что подготовка украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 займет много времени.
"Если украинские пилоты будут готовиться к этому, то, без сомнения, обучение займет много месяцев. В то же время если будут предоставляться самолеты МиГ-29 или, например, самолеты Су, то украинские пилоты готовы летать на них практически сразу. На самом деле, они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал президент Польши.
По его словам, у Польши мало истребителей F-16, "учитывая масштабы и общий потенциал страны".
"На данный момент мы ждем самолеты F-35 из США. Мы также ожидаем недавно приобретенные в Южной Корее самолеты FA-50. Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", – сказал Дуда.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пара тысяч ракет для МиГ-29".
25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.