Дуда: На самолетах МиГ или Су украинские пилоты готовы лететь практически сразу. Они могли бы на них просто сразу улететь домой

Пока ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов Фото: EPA

Дуда отметил, что подготовка украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 займет много времени.

"Если украинские пилоты будут готовиться к этому, то, без сомнения, обучение займет много месяцев. В то же время если будут предоставляться самолеты МиГ-29 или, например, самолеты Су, то украинские пилоты готовы летать на них практически сразу. На самом деле, они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал президент Польши.

По его словам, у Польши мало истребителей F-16, "учитывая масштабы и общий потенциал страны".

"На данный момент мы ждем самолеты F-35 из США. Мы также ожидаем недавно приобретенные в Южной Корее самолеты FA-50. Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", – сказал Дуда.